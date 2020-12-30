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Pilli'nin fotoğrafı sosyal medyada yayıldı! "Pandemi böyle mi önlenecek?"

Gazeteci Taner Ulutaş, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin daha bu akşam çekildiği iddia edilen fotoğrafı paylaştı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 22:35
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Pilli'nin fotoğrafı sosyal medyada yayıldı! "Pandemi böyle mi önlenecek?"

GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA

Gazeteci Taner Ulutaş, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin daha bu akşam çekildiği iddia edilen fotoğrafı paylaştı.

Usta gazeteci Ulutaş, "Pandemi böyle mi önlenecek?" diye sordu.

İŞTE ULUTAŞ'IN O PAYLAŞIMI:

Pandemi böyle mi önlenecek?

Covit 19’un yarattığı salgın ülkede kendini olabildiğince göstertmeye başlarken, buna paralel olarak sıkı tedbir ve önlemlerde alınması yönünde kararlar üretildi.

Ancak kararları alanların başında bulunan ve halkın kararlara uymasını söyleyen Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bu akşam Serhatköy’de (Filya) restoranda tanıdık ve dostları ile maske ve sosyal mesafeye uymadan yiyip içmesi hayret uyandırdı.

10 kişiden fazla kişinin bir yerde bulunmayacağını, maske ve sosyal mesafeye uyulmasının gerektiğini öne süren Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin neredeyse kucak kucağa oturup sohbet edip içki içmesi görenlere ‘Yok artık’ dedirtti.

Araba garajını andıran dar bir alanda kutulan masalarda insanların bir biri ile çok yakın mesafede beraber olması Covit 19 salgının böylemi önlenecek sorusunun da sorulmasına neden oldu.

Ayni masada UBP Milletvekili Menteş Gündüz’ün de olduğu öne sürüldü.

Bu arada fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu öne sürülürse, elimizde saat ve tarihi de gösteren bir fotoğraf olduğunu belirtmek isterim.

Son Güncelleme: 30.12.2020 23:56
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