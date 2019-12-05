Plastik kapak toplama kampanyasına destek

Dernek Başkanı Ömer Suay, kapakların iyilik gönüllüsü Doktor Nurçin İncirli aracılığıyla Derneğe teslim edildiğini açıkladı.

Suay yaptığı yazılı açıklamada, tüm plastik kapakları geri dönüşümde değerlendirip, elde edilen gelirle her ay yaklaşık 2 tekerlekli sandalye tedarik ettiklerini belirtti.

Suay açıklamasında “Bu sosyal sorumluluk kampanyası hem çevreye hem de insanlığa karşı önemli bir duyarlılıktır. Bu vesileyle, yanımızda olan binlerce gönüllümüze tüm engelliler camiası adına teşekkür ediyorum” dedi.

(BRT/TAK)