Polisten 'Cratos Otel' açıklaması

Polis, Cratos Otel'de alınan güvenlik önlemlerine ilişkin medyada hatalı haberler yer aldığını belirterek, Girne Polis Müdürlüğü tarafından bölgede yeterli miktarda polis görevlendirildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Girne’de faaliyet gösteren Cratos Otel ile ilgili olarak, işletme veya tasarruf hakkının yasal olarak kime ait olduğu hususunda aile fertleri arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası, söz konusu otelde polis tarafından üzücü olay meydana gelmemesi için önleyici polisiye tedbirler çerçevesinde alınmış güvenlik önlemlerinin medya gündeminde son günlerde farklı ve hatalı yer aldığı belirtildi.

Cratos Otel ile ilgili yaşanan süreçte Girne Kaza Mahkemesi'nde açılan hukuk davalarının devam ettiği, konuyla ilgili mahkemenin vermiş olduğu ara emri bulunduğu ifade edildi.

Polis açıklamasında, taraflar arasında yaşanan ihtilafta herhangi bir adli vaka yaşanmaması amacıyla, 08 Aralık 2020 tarihinden bu yana Girne Polis Müdürlüğü tarafından bahse konu bölgede mahkeme emrine halel getirilmeden yeterli miktarda polis görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Polis Genel Müdürlüğü, her zaman olduğu gibi vazifesinin başında, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde huzur, güven ve asayişin sağlanmasında adaletin kapısı, kimsesizlerin kimsesi olarak halkının yanındadır" denildi.