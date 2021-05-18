Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplandı
Kapat

Polisten 'Cratos Otel' açıklaması

Polis Basın Subaylığı bölgede yeterli sayıda polis bulundurulduğunu açıkladı.

18 Mayıs 2021 Salı 22:26
1488 Okunma
Polisten 'Cratos Otel' açıklaması

Polis, Cratos Otel'de alınan güvenlik önlemlerine ilişkin medyada hatalı haberler yer aldığını belirterek, Girne Polis Müdürlüğü tarafından bölgede yeterli miktarda polis görevlendirildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Girne’de faaliyet gösteren Cratos Otel ile ilgili olarak, işletme veya tasarruf hakkının yasal olarak kime ait olduğu hususunda aile fertleri arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası, söz konusu otelde polis tarafından üzücü olay meydana gelmemesi için önleyici polisiye tedbirler çerçevesinde alınmış güvenlik önlemlerinin medya gündeminde son günlerde farklı ve hatalı yer aldığı belirtildi.

Cratos Otel ile ilgili yaşanan süreçte Girne Kaza Mahkemesi'nde açılan hukuk davalarının devam ettiği, konuyla ilgili mahkemenin vermiş olduğu ara emri bulunduğu ifade edildi.

Polis açıklamasında, taraflar arasında yaşanan ihtilafta herhangi bir adli vaka yaşanmaması amacıyla, 08 Aralık 2020 tarihinden bu yana Girne Polis Müdürlüğü tarafından bahse konu bölgede mahkeme emrine halel getirilmeden yeterli miktarda polis görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Polis Genel Müdürlüğü, her zaman olduğu gibi vazifesinin başında, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde huzur, güven ve asayişin sağlanmasında adaletin kapısı, kimsesizlerin kimsesi olarak halkının yanındadır" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Cratos Otel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’nin değeri ölçülemez"
"BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’nin değeri ölçülemez"
350 Bin TL’lik çekiliş gerçekleşti
350 Bin TL’lik çekiliş gerçekleşti
Şimdi de imza kampanyası başlatıldı
Şimdi de imza kampanyası başlatıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim