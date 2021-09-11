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Polisten kazayla ilgili açıklama

11 Eylül 2021 Cumartesi 15:42
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Polisten kazayla ilgili açıklama

Bugün saat 14:30 sıralarında,  Alayköy yolu üzerinde,  Sevim Aygüner (K-25), yönetimindeki FF 799 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak ağaca çarpmıştır.  

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sevim Aygüner ile araçta yolcu olarak bulunan Fidan Aygüner (K-54) ve Mahmut Efe Göçer (E-1,5) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. 

Çarpmanın etkisiyle alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, meydana gelen yangın sonucu 3 adet selvi ağacı ve yol kenarındaki kutu otlar yanarak zarar gördü.  Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 11.09.2021 15:43
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