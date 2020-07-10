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"Provokatif eylemlere bir yenisi eklendi"

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar’a konudan duyulan rahatsızlığı ileten Özersay, BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix’a da mektup gönderdi

10 Temmuz 2020 Cuma 07:52
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"Provokatif eylemlere bir yenisi eklendi"

“2 ADET PORTATİF AĞIR SİLAH MEVZİLERİ YERLEŞTİRDİLER”…

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum tarafının geçiş kapılarının yakınlarına, sivillerin yoğun olarak kullandığı noktalara yerleştirdiği 2 adet portatif ağır silah mevzileri kaldırmasını istedi. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’a konudan duyulan rahatsızlığı ileten ve mevzilerin kaldırılmasını isteyen Özersay, ayrıca BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’ya da mektup gönderdi.


“SİVİLLERİN YAŞAMI TEHDİT EDİLİYOR”…

Özersay mektubunda, Rum tarafının BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve askeri statükoyu ihlal ettiğini ve bölgeden geçiş yapan sivillerin yaşamını tehdit ettiğine işaret etti. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rum tarafının Ada’da gerginliği artırmaya yönelik faaliyetleri doğrultusunda yürüttüğü provokatif eylemlerine bir yenisini eklediği belirtildi. Özersay, Rum tarafının bu hareketlerine son dönemde temas hattı gerisinde sürdürdüğü askeri amaçlı tahkimat çalışmalarının eklendiğine de dikkat çekti. 
 

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