Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor

İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan (Şeker) Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

2 Nisan’da başlayan Ramazan ayı, 30 gün boyunca tutulan oruç ardından arife günü olan 1 Mayıs’ta tutulacak son oruçla tamamlanacak.

3 günlük Ramazan (Şeker) Bayramı namazı, ülke genelindeki tüm camilerde pandemi kuralları gereği toplu ibadet düzeninde değil, seyreltilmiş ibadet düzeninde maske, mesafe, hijyen tedbirleriyle kılınacak.

KKTC Din İşleri Başkanlığı, bu yıl Ramazan için fitre miktarının alt limitini 73 TL olarak belirledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 2 Mayıs Pazartesi günü saat 10.30’da halkla bayramlaşacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki bayram tebriki, halka açık olacak.

Mezarlıkların da ziyaret edildiği Ramazan Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler de önlemler aldı.

MERKEZİ CEZAEVİNDE KAPALI GÖRÜŞ YAPILABİLECEK

Merkezi Cezaevi’nde ise, pandemi önlemleri çerçevesinde bu bayram da mahkumlar aileleriyle açık görüşme yapamayacak.

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, pandemi nedeniyle bu bayram da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin açık görüşe olumlu rapor vermediğini belirterek, mahkumların aileleriyle 2 yetişkin, 3 çocuk olacak şekilde kapalı görüş yapılabileceğini söyledi.

Pandemi süresince mahkumların aileleriyle online görüşmelere olanak verildiğini ifade eden Erdoğan, yeni süreçte görüşmelerin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin raporu doğrultusunda düzenleneceğini kaydetti.

POLİS BAYRAM ÖNLEMLERİNİ ALDI…

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.

Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek.

Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollü araç kullanmaması” çağrısında bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü vatandaşlara şu çağrılarda bulundu;

“Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Trafik kazalarına neden olan ve sürüş esnasında dikkati dağıtan cep telefonu ile konuşmak, mesaj atmak, bluetooth üzerinden konuşmak veya yazışmak gibi kural ihlallerini yapmayınız. Başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız.

Araçta seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemerini takmasını sağlayınız. ‘Çocuklarımızı araçlarımızda emniyet kemeri ile, evlerimizde kollarımız ile saralım’.

Süratli araç kullanmayınız. Süratin yolları değil, kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.

Trafikte önceliğiniz; ‘Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun.

3 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle belediyeler de önlemlerini aldı.

LTB BAYRAM SÜRECİNDE DE YURTTAŞLARA HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da yurttaşların Ramazan Bayramı’nı, belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı.

ALO 185 ÇÖZÜM HATTI 24 SAAT DEVREDE

LTB gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla bayram tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, Lefkoşalılar bu süre boyunca her türlü taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebilecek.

Zabıta ekipleri bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecek.

LTB Halk Sağlığı Şubesi, Bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini gerçekleştirdi.

Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, gıda işletmeleri, berber salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneleri genel hijyen açısından denetledi. Bayram tatili süresince de Halk Sağlığı Şubesi nöbetçi ekipleri görev başında olacak.

LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması bayram süresince hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.

Temizlik Şubesi ekipleri ayrıca bayram sürecinde de şehrin temizlik ve düzeninin bozulmaması adına ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını sürdürecek.

LTB sınırları içerisinde yer alan tüm mezarlıkların temizliği ve bakımı ilgili şubelerin ekipleri tarafından bayram öncesinde tamamlandı.

DEFİN İŞLEMLERİ

Bayram tatilinde Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Defin işlemleri için 05488340582 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşılabilecek.

Pazar günleri Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazar arife günü olan 1 Mayıs Pazar günü de kurulacak. Belediye Pazarı (Bandabuliya) ise, bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. 4 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ise hizmette olacak.

Bayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecek.

Ayrıca su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezası gibi ödemeler de www.ltbonline.org web sitesi ile “LTB Online” mobil uygulamasından ödenebilecek.

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BAYRAM TATİLİNE HAZIR

Gazimağusa Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda halka hizmete devam edecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın belediyeye verdiği yetki kapsamında zabıta ekiplerinin kent genelindeki iş yerlerini denetimleri bayram tatili boyunca da devam edecek.

Bayram süresince, acil durumlar için bütün birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli göreve hazır durumda bulunduracak olan Gazimağusa Belediyesi’ne, acil durumlarda 0392 630 0 500 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Gazimağusa Belediyesi, mezarlıklarda, şehitlikler ve camilerde sürdürdüğü rutin çalışmalarına ek olarak bayramda yaşanacak yoğunluğa karşı temizlik konusunda ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılamak için önlemlerini aldı.

Bayram tatili boyunca evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan hizmetlere devam edilecek.

Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Gazimağusa Belediyesi’nin Su İşleri Birimi’ne acil durum hattı olan 0548 8166030 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Vatandaşlar Gazimağusa Belediyesi sınırları dahilinde sağlık konusundaki şikayetlerini 0548 8166048 numaralı telefona bildirebilecek.

Cenaze ve defin işlemleri için bayram süresince 0548 816 6051 numaralı telefon hattı 24 saat hizmet vermeye devam edecek.

GİRNE BELEDİYESİ RAMAZAN BAYRAMI’NA HAZIR

Girne Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için birtakım tedbirler aldı.

Bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordon boyu ve Otellerin çöplerini toplayacak olan belediye ekipleri, temizlik hizmetlerini rutin programına uygun verecek.

Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

İçerisinde bulunulan normalleşme sürecinde tüm işyerlerinin açılması nedeniyle çok daha hassas bir döneme girildiğine işaret eden yetkililer, Bakanlar Kurulu'nun, belediyenin ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının koyduğu kurallara uyma zorunluluğunu hatırlattı.

Vatandaşlar, Girne Belediyesi’ni bayram tatili süresince acil durumlarda aşağıda belirtilen telefon numaralarından arayabilecek;

İmar 0548 881 21 14

Bayındırlık 0542 852 21 18

Temizlik işleri 0533 871 29 29 / 0533 825 01 04

Su işleri 0542 882 11 18 / 0548 838 88 10

Kanalizasyon işleri 0533 870 20 17

Cenaze ve defin işleri 0533 840 52 20 / 0533 850 64 13

Zabıta (kolluk) hizmetleri 0533 826 25 47- 0533 868 28 57

Sağlık işleri 0533 870 20 14

Ayrıca her türlü bilgi ve şikayetler için belde hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefon aranabilecek.

İSKELE, RAMAZAN BAYRAMINA HAZIR…BAYRAM PANAYIRI İSKELE BELEDİYESİ HALK PLAJI’NA KURULACAK

İskele Belediyesi, 2 Mayıs Pazartesi başlayacak Ramazan Bayramı için tüm tedbirlerini aldı.

Ramazan Bayramının İskele ve köylerinde huzur içinde geçmesi için önlemlerini günler öncesinden alan İskele Belediyesi Veznesi de hem bayramda vatandaşların mağduriyet yaşamaması hem de emlak vergilerinin son ödeme günü olduğu için 30 Nisan Cumartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında açık olacak.

Öte yandan İskele Belediyesi ile Festivalciler Derneği’nin birlikte düzenleyeceği Bayram Panayırı İskele Belediyesi Halk Plajı’na kurulacak.

1-8 Mayıs tarihleri arasında kurulacak panayır, Lunaparkın da açılış saatleri olan 16.00-01.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Plajda bulunan Babutsa Büfe de bayram süresince açık olacak. İskele Belediyesi Zabıt Birimi de bayram süresince on-call hizmet verecek.

Vatandaşlar herhangi bir sorun bildirimi için 0548 810 11 16 numaralı ALO ZABITA hattına ulaşabilecek. İskele Belediyesi’ne ise bayram süresince 0548 810 11 77 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

Bayram tatili süresince İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi kesintisiz hizmet verecek.

İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerine devam edecek olan birime herhangi bir sorunda 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Herhangi bir arıza ya da kesinti durumunda ise Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa’ya ya da 0548 810 12 29 numaralı telefondan Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya, Cenaze-defin işleri ve genel sorun bildirimi için ise Ustabaşı Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İskele Belediye Veznesi de vatandaşların tatil süresince su herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 30 Nisan Cumartesi günü açık olacak.

Vezneye, son günü olması nedeniyle emlak vergileri de yatırılabilecek. Su kartlarına su yüklemesi ise bayram süresince 3 farklı noktada; İskele Belediyesi önünde, Ergazi’de ve Kuzucuk’ta bulunan PAYPOINT aracılığıyla da 7 gün 24 saat boyunca yapılabilecek.

ANTİJEN TEST MERKEZİ BAYRAMIN 3. GÜNÜ 09.00-13.00 ARASI HİZMET VERECEK

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda yapılan Antijen Testleri ise bayramın 1. ve 2. günü yapılmayacak 3. günü olan Çarşamba saat 09.00-13.00 arasında hizmet vermeye başlayacak.

BAYRAM PANAYIRI İSKELE BELEDİYESİ HALK PLAJI’NA KURULACAK

İskele Belediyesi ile Festivalciler Derneği’nin birlikte düzenleyeceği Bayram Panayırı ise İskele Belediyesi Halk Plajı’nda kurulacak.

1 Mayıs-8 Mayıs tarihleri arasında lunaparkın da açılış-kapanış saatleri olan 16.00-01.00 saatleri arasında gezilebilecek bayram panayırında yiyecek, içecek ve hediyelik eşya satışlarının yanı sıra lunaparkta da 7’den 70’e herkes eğlenceli vakit geçirebilecek.

İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki Babutsa Büfe de bayram süresince normal işleyişine devam edecek. Öte yandan İskele Belediyesi’nin, İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda bulunan Piknik Restoranı da bayramın birinci günü hariç 2.ve 3. Günü 11.00-23.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Öte yandan, Covid-19 salgını süresince yoğun mesai harcayan İskele Belediyesi Zabıt Birimi de bayram süresince İskele Belediyesi Halk Plajı’nda 16.00-01.00 saatleri arasında devriye gezecek.

Birim ayrıca on-call hizmetini de sürdürecek. İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, bir yıldır hizmet veren Alo Zabıta, bayramda da aktif olacak.

Vatandaşlar gördükleri herhangi bir olumsuzluğu ya da şikâyet ve önerilerini Alo Zabıtadan Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu’na 0548 810 11 16 numaralı telefondan ya da WhatsApp üzerinden ulaşabilecekler.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle:

Genel sorun: 0548 810 11 77

Ustabaşı: 0548 810 11 05

Su İşleri: 0548 810 11 09/ 0548 810 12 29

Defin İşleri: 0548 810 11 05

Temizlik: 0548 810 11 05

Alo Zabıta: 0548 810 11 16

İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle;

Orman Yangın: 177

Polis İmdat :155

Acil Servis :112

Yangın :199

İskele Polis Müdürlüğü:371 23 33

İskele Sağlık Merkezi :371 23 19

GÜZELYURT BELEDİYESİ BAYRAMDA HİZMETLERİN DÜZENLİ SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN TEDBİRLERİNİ ALDI

Güzelyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili süresince Belediye tarafından verilen hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacıyla birtakım tedbirler aldı.

Güzelyurt Belediyesi, bayram süresince herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için ekiplerin çalışma gün ve saatlerini düzenleyerek, nöbetçi ekipler devreye koydu.

Kentin, yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetleri bayram öncesi ve tüm tatil süresince kirliliğe meydan vermemek amacı ile devam ettirilecek.

Merkezde bulunan işyeri ve konutların evsel atıkları tatil süresince normal program aksatılmadan ekipler tarafından kaldırılacak.

Kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz verilen su normal programında devam edecek. Herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.

Tüm mezarlıklar bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildi. Ayrıca tatil süresince mezarlıklarda görevli personel bulundurulup hizmetlerin aksamadan verilmesi sağlanacak.

Oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile tatil süresince nöbetçi kolluk ekipleri görevlendirildi.

Tartı Merkezi bayramın birinci günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olup, bayram sonrası normal programa devam edecek.

Tatil süresince acil bir durum olması halinde Merkez Tartı için 0542 888 8101 numaralı telefon gelecek taleplere cevap verecek.

Kesimhane bayramın birinci günü olan 2 Mayıs tarihinde kapalı olup, bayramın ikinci günü normal programına devam edecek.

Açık Pazar bayram öncesi 30 Nisan Cumartesi günü rutin gününde açık olacak.

Ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar ihtiyaç olması durumunda Kapalı Pazar, Kalkanlı ve Bostancı Şubelerinde bulunan paypoint noktalarından 24saat su yüklemesi yapılabilecek.

Alınan tedbirlerin yanı sıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 8293244, 0548 829 3265 numaralı telefon hatları Bayram tatili süresince vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.

LEFKE BELEDİYESİ RAMAZAN BAYRAMINA HAZIR

Lefke Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırlıklarını tamamladı.

Lefke Belediyesi, bayram süresince defin işlemleri, su ve çöp toplama işlerini rutin olarak devam ettirecek.

Lefke Belediyesi, vatandaşların acil durumlarda aranabilecek telefon numaralarını da kamuoyuyla paylaştı.

Telefon numaraları şöyle:

“İdari İşler ve Temizlik Sorumlusu Turgay Ufuk: 05338268347, Ustabaşı Murat Kadan: 0533 8262126, Su arıza Ahmet Timer : 0533 8350845, Sağlık İşleri Sorumlusu Tarcan Bıkmaz: 0533 8268345, Lefke Polis Müdürlüğü: 0392 7287423.”