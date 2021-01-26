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ROGERS: “RASTGELE TESTLERE YOĞUNLAŞMALIYIZ”

Halkın Partisi Milletvekili, Moleküler Biyolog Jale Refik Rogers, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

26 Ocak 2021 Salı 12:15
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ROGERS: “RASTGELE TESTLERE YOĞUNLAŞMALIYIZ”

ÖZEL HABER

Halkın Partisi Milletvekili, Moleküler Biyolog Jale Refik Rogers, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi sürecini yorumlayan Rogers, “Denetimin açık iş yerlerinde yapıldığını hiç görmedik. Bir de rastgele testler yapılmalıydı. Bunu sıkı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ciddi anlamda rastgele testlere yoğunlaştırmalıyız. Sıkıntı artık sağlık kapasitesinin yoğunluğunun zorlanmasıdır. Devletin yapması gerekenler var ama vatandaşlar da üzerine düşen görevlerini yapsınlar. Hijyen, mesafe ve maske kuralına uysunlar. Bu devleti yönetenler de bu halkı doğru bilgilendirmekle sorumludur. Çünkü pandemi süreci çok sıkıntılı bir süreçtir ve çok da sıkıntılı bir süreçtir. Halk sağlığını ciddi riske atan bir süreçtir. O yüzden bilimsel veriler dikkate alınarak kararlar alınmalıdır. Bu önlemleri ve kararları alırken, ekonomiyi de düşünmeliyiz. Yerel vakaların arttığı, sağlık altyapısının zorlanmaya başladığı bir dönemdeyiz. Üzülerek görmekteyiz ki, Covid-19’dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Sağlık Bakanlığı’na toplumu şeffaflıkla ve bilimsel verilerle bilgilendirme noktasında büyük görev düşüyor” dedi.

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