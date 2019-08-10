Sağlık Bakanı Pilli, Bayram Öncesi Kalkanlı Yaşam Evini Ziyaret Etti

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bayramlarda özellikle büyüklerimizi hatırlamanın önemine değinen Bakan Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi ziyaretinde, burada kalan vatandaşların kendisini görmekten mutluluk duyduklarını gözlemlediğini belirterek, maddi, manevi sıkıntıları veya sağlık sorunları nedeniyle burada kalan yaşlılarla olmanın kendisini de mutlu ettiğini söyledi.

Ziyaret vesilesi ile Yaşam Evi hekimi Şebnem Benar'dan yaşam evi ile ilgili bilgi aldığını belirten Bakan Pilli, burada çalışan hekim hemşire ve sağlık çalışanlarının özveri ile hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.

Bakan Pilli, ziyareti esnasında çeşitli hediyeler de taktim etti.