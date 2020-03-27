Sağlık Bakanlığı Duyuru
“Karpaz ve Yenierenköy bölgesinde yapılan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlanmıştır”
Dün Karpaz veYenierenköy bölgesinde yapılan ve 77’si sonuçlanan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlanmıştır.
Ülkemizde bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 61 olup, aktif pozitif vaka sayısı 32’ye yükselmiştir.
SAĞLIK BAKANLIĞI :“Karpaz ve Yenierenköy bölgesinde yapılan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlanmıştır”
SAĞLIK BAKANLIĞI :“Karpaz veYenierenköy bölgesinde yapılan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlanmıştır”
27 Mart 2020 Cuma 11:25
2743 Okunma
Sağlık Bakanlığı Duyuru