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SAĞLIK BAKANLIĞI :“Karpaz ve Yenierenköy bölgesinde yapılan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlanmıştır”

SAĞLIK BAKANLIĞI :“Karpaz veYenierenköy bölgesinde yapılan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlanmıştır”

27 Mart 2020 Cuma 11:25
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SAĞLIK BAKANLIĞI :“Karpaz ve Yenierenköy bölgesinde yapılan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlanmıştır”

Sağlık Bakanlığı Duyuru 
“Karpaz ve Yenierenköy bölgesinde yapılan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlanmıştır”
Dün Karpaz veYenierenköy bölgesinde yapılan ve 77’si sonuçlanan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlanmıştır.
Ülkemizde bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 61 olup, aktif pozitif vaka sayısı 32’ye yükselmiştir.

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüsCoronavirüs
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