SAĞLIK BAKANLIĞI :“Karpaz ve Yenierenköy bölgesinde yapılan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlanmıştır”

Sağlık Bakanlığı Duyuru

“Karpaz ve Yenierenköy bölgesinde yapılan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlanmıştır”

Dün Karpaz veYenierenköy bölgesinde yapılan ve 77’si sonuçlanan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlanmıştır.

Ülkemizde bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 61 olup, aktif pozitif vaka sayısı 32’ye yükselmiştir.