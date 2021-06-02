Şahiner: “Lefke için bir özel kurtarma paketine ihtiyaç var”

GÜNDEM KIBRIS

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Lefke bölgesinin pandemi sürecinden en fazla zarar gören bölge olduğunu söyleyen Şahiner, “Lefke bölgesi bu kapalı dönemde en fazla zarar gören bölgedir. Nüfus yoğunluğu olmayan bir bölgedir. Öğrenci gelmemesi, o bölgenin belini büktü. Özel bir kurtarma paketi gerekiyor, özellikle Lefke ve Güzelyurt’a. Lefke Avrupa Üniversitesi, bölge nüfusu kadar bir nüfus taşıyordu bize. Bir ekonomik enkaz var şimdi orada. Lefke ilçe oldu ama belli başlı devlet kurumu oraya gitmedi. O yüzden e-devlete geçmeliyiz” dedi.