Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
3 gün daha tutukluluk emri
3 gün daha tutukluluk emri
Zorla araca bindirip kaçırdı!
Zorla araca bindirip kaçırdı!
Eski kız arkadaşına hakaret dolu mesajlar
Eski kız arkadaşına hakaret dolu...
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

Şahiner: “Lefke için bir özel kurtarma paketine ihtiyaç var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:40
64 Okunma
Şahiner: “Lefke için bir özel kurtarma paketine ihtiyaç var”

GÜNDEM KIBRIS

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Lefke bölgesinin pandemi sürecinden en fazla zarar gören bölge olduğunu söyleyen Şahiner, “Lefke bölgesi bu kapalı dönemde en fazla zarar gören bölgedir. Nüfus yoğunluğu olmayan bir bölgedir. Öğrenci gelmemesi, o bölgenin belini büktü. Özel bir kurtarma paketi gerekiyor, özellikle Lefke ve Güzelyurt’a. Lefke Avrupa Üniversitesi, bölge nüfusu kadar bir nüfus taşıyordu bize. Bir ekonomik enkaz var şimdi orada. Lefke ilçe oldu ama belli başlı devlet kurumu oraya gitmedi. O yüzden e-devlete geçmeliyiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Salahi Şahiner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın tankerle gelecekler!
Yarın tankerle gelecekler!
Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefi Hizmet Belgesi Takdim Törenleri Başladı
Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefi Hizmet Belgesi Takdim Törenleri Başladı
Çınarlı Şehitleri Anıldı
Çınarlı Şehitleri Anıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim