Sahte para olayı

Lefkoşa’da bir döviz bürosunda meydana gelen sahte döviz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Kâşif Pehlivan yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan olguları aktardı. Polis, zanlı Kâşif Pehlivan’ın Sahte para tasarrufu, sahte parayı tedavüle sürme, Hile ile Sirkat suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 30.05.2020 tarihinde saat 14.00'te Köşklüçiftlik - Lefkoşa'da faaliyet gösteren Moonstar döviz bürosu içerisinde, konu yerde çalışmakta olan Kâşif Pehlivan’ın kendisine takas yapılması için Anathita Khadadadian tarafından verilen seri numarası meçhul 500 Euro banknotu alıp karşılığında hile ile P04148355088 seri numaralı sahte 500 Euro banknot ile değiştirip Anathita Khadadadian'a vererek hile ile sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının 3 Haziran 2020 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, 3 Haziran 2020 tarihinde P04148355088 seri numaralı 500 Euro banknotun belge inceleme uzmanı tarafından yapılan incelemesinden sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan kamera incelemelerinde zanlının şikâyetçiden almış olduğu numarası meçhul 500 Euro banknotu değiştirip P04148355088 numaralı sahte banknotu verdiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, meselenin soruşturmasını yeni başladığını belirterek, temin edilecek ifadeler ve gerçek olan 500 Euro'nun akıbetinin araştırılması gerektiğini belirterek, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.