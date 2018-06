Sahte paraları piyasaya sürdüler

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da, şuana kadar 2 alışveriş merkezinde sahte para ile alışveriş yaptıkları tespit edilen biri 16 yaşında olmak üzere 3 kişi tutuklandı. “Sahte banknot tasarrufu”, “Sahte banknotu tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla mal ve kredi temini” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan Canan A., 16 yaşındaki A.A ve Ali A., dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Birçok mekanda paraları harcadılar

Meselenin tahkikat memuru Erman Sennaroğlu, zanlı Canan A. ile 16 yaşındaki zanlı A.A. 22 Haziran tarihinde Mağusa’da Terminal bölgesinde faaliyet gösteren Lemar isimli alışveriş merkezine giderek alışveriş yaptıklarını söyledi. Zanlı Canan A. ile A.A’nın alışveriş yaptıktan sonra tasarruflarında bulundurdukları 2 adet 200 TL’lik sahte banknotları görevli kasiyere vererek tedavüle sürdüklerini belirten Sennaroğlu, zanlıların sahtekarlıkla kredi ve mal temin ettiklerini açıkladı. Sennaroğlu, yine zanlı Canan A.’nın 23 Haziran tarihinde Önder Alışveriş Merkezine gidip alışveriş yaptığını belirterek, tasarrufunda bulundurduğu 200 TL’lik sahte banknotu görevli kasiyere verip tedavüle sürdükten sonra para üstü olarak 191.50 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı. Sennaroğlu, mesele ile ilgili olarak polise gelen şikayet üzerine aynı gün Önder AVM isimli iş yerinin kamera kayıtlarının incelendiğini ifade ederek, zanlı Canan A.ile zanlı A.A’nın kamera kayıtlarından tespit edildiğini belirtti. Yine aynı gün olayla bağlantısı olduğuna inanılan zanlı Ali A.’nın da tespit edilerek tutuklandığını belirten Sennaroğlu, her 3 zanlının da beraber kaldığı evde yapılan aramada zanlı Ali A.’ya ait defter içerisinde 3 adet 200 TL’lik, 1 adet de 100 TL’lik sahte banknot bulunduğunu açıkladı. Sennaroğlu, her 3 zanlının da mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve ifadelerinde birçok mekana daha gidip bu paraları kullandıklarına dair beyanlarda bulunduklarını belirterek, zanlıların ayrıca gönüllü ifadelerinde konu sahte banknotları Türkiye’de bozdurmuş oldukları dövize karşılık aldıklarını beyan ettiklerini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Sennaroğlu, her 3 zanlının da 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar, zanlı Canan A., A.A ve Ali A.’nın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verirken, 16 yaşındaki zanlının hücrelerde değil Mağusa Polis Müdürlüğü’nde uygun bir odada tutulmasına direktif verdi.