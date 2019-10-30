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Sahtekarlıktan aranan zanlı teslim oldu!

30 Ekim 2019 Çarşamba 17:25
Sahtekarlıktan aranan zanlı teslim oldu!

Sahte mühür getiren ve aylardır aranan zanlı Auriol Billy Feunang Tilong yakalandı. Mahkeme tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Lefkoşa Paket Postanesi'nde kendisi adına gönderilen paketten Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yazılı ıslak ve soğuk mühür ile çeşitli yazıcı malzemeleri bulunması üzerine aylardır aranmakta olan zanlı Auriol Billy Feunang Tilong yakalandı. 

KENDİ AYAKLARIYLA POLİSE GİTTİ

23 Ekim’de muhaceret işlemlerini yaptırmak için Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne başvuran zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkartıldı

Yargıç Temay Sağer, zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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Anahtar Kelimeler:
Auriol Billy Feunang Tilong
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