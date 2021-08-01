Saner: İngiliz Üsleri’ndeki helikopterlerin kullanımı için anlaşmaya gidilecek

Başbakan Ersan Saner, yangınlara karşı havadan müdahale konusunda istisnai durumlar için yeni bir teşebbüs içinde olduklarını belirtti.

Saner, ilk kez Dışişleri Bakanlığı ile İngiliz Üsleri arasında bu konuda bir anlaşma girişimi olduğunu ve böylesi durumlarda üslerdeki söndürme helikopterlerinin kullanılabileceğini söyledi. Bir haber portalına konuşan Başbakan Ersan Saner, yangınlara karşı mücadelede havadan müdahale konusunda yeni bir formül üzerinde çalışıldığını söyledi.

Türkiye’den kiralanmış sabit konuşlu bir helikopterin bulunduğunu ancak Türkiye’de görülmemiş ölçekte çıkan yangınlar nedeniyle bu helikopterin Türkiye’ye nakledildiğini ifade eden Saner, bu helikoptere ihtiyaç duyulmadan Karşıyaka’daki yangının kontrol altına alınabildiğini kaydetti.

İstisnai durumlar için “yeni bir teşebbüs içinde” olduklarını kaydeden Başbakan Saner, ilk kez Dışişleri Bakanlığı ile İngiliz Üsleri arasında bu konuda bir anlaşma girişimi olduğunu ve böylesi durumlarda üslerdeki söndürme helikopterlerinin kullanılabileceğini söyledi.

Kaynak:(BRTK)