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ŞANLIDAĞ: “KAPALI KALDIĞIMIZ SÜRECİ RASYONEL KULLANMALIYIZ”

“B117” olarak bilinen İngiliz varyantının ülkemizde yayıldığının saptanması ile bundan sonraki süreç konusunda katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan DESAM Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,  vaka sayılarındaki yükseliş ile ilgili alınan önlemlerden sonra yansımalar alınacağını, bunun da 3 hafta sonra kendini göstereceğini söyledi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 10:54
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ŞANLIDAĞ: “KAPALI KALDIĞIMIZ SÜRECİ RASYONEL KULLANMALIYIZ”

“B117” olarak bilinen İngiliz varyantının ülkemizde yayıldığının saptanması ile bundan sonraki süreç konusunda katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan DESAM Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,  vaka sayılarındaki yükseliş ile ilgili alınan önlemlerden sonra yansımalar alınacağını, bunun da 3 hafta sonra kendini göstereceğini söyledi.

Bu süreçte hangi tedbirlerin alınması konusunda bir rapor hazırladıklarını da söyleyen Şanlıdağ, “Hazırladığımız bu raporu Başbakan’a sunacağız, hafta içinde de basınla da paylaşacağız. Varyantın değişimi ile ilgili veriler Sağlık Bakanlığı ile de paylaşıldı. Biz 5 Şubat’ta bu varyantlı virüsü tespit etmekle Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlığa anında bilgi verdik. Şu an Sağlık Bakanlığı’nın kullandığı PCR test kitlerini üreten firma, geçtiğimiz günlerde mutasyona uğramış virüsleri tespit eden kitlerinin tanıtımını da yaptı. Bu kitlerden de alınabilir. ‘Neden hasta sayısı arttı?’ bunu bilmemiz lazım, ‘Neden daha fazla ağır hastalar arttı?’ bunu da bilmemiz lazım. Alınacak olan tedbirler açısından bunları bilmemiz lazım. Aşılama sürecini de bu kapalı kaldığımız süre içerisinde iyi şekilde programlamamız gerekiyor. Bu süreci rasyonel kullanmamız gerekiyor” dedi.

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