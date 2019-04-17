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Şehir Plancıları Odası: "Her hükümet döneminde siyasetin baskısı altında kaldık"

17 Nisan 2019 Çarşamba 15:48
Şehir Plancıları Odası: "Her hükümet döneminde siyasetin baskısı altında kaldık"
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Şehir Plancıları Odası, şehir planlamacılarının; Şehir Planlama Dairesi’nin kurulduğu günden itibaren her hükümet döneminde siyasetin baskısı altında kaldığını ifade ederek, taleplerinin, “Plan çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için siyasi iradenin bu tarz müdahalelerden kaçınması ve alınacak kararların yapılacak olan işin teknik personele bırakılması yönünde” olduğunu bildirdi.
Oda Başkanı Merter Refikoğlu yazılı açıklamasında, “Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı” çalışmalarının devam ettiğini ve İmar Planı çalışmalarının sağlıklı sürdürülebilmesi için de Aralık 2018 tarihinde “Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi” yayınlandığını anımsattı.
Refikoğlu, ancak hükümetin 12 Şubat 2019 tarihinde İmar Planı çalışmalarında henüz bir karar üretilmeden ve yürürlükte olan emirnameye uygun olmayan bir şekilde Bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde BRT’ye kiralanan “Orman Arazisi”ni Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 49 yıllığına kiraladığını kaydetti.

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Refikoğlu şöyle devam etti:
“Söz konusu alanın BRT’ye kirada olmasına rağmen DAÜ’ye kiralanması, hem KKTC kurulduğundan beridir dokunulmamış Orman Arazisine yeni bir yapılaşma getirmesi, hem de İmar Planına siyaset müdahalesi olacak bir kararın dikte edilmesi demektir.
Bizler Şehir Plancıları olarak Şehir Planlama Dairesi’nin kurulduğu günden itibaren her hükümet döneminde siyasetin baskısı altında kaldık. Yaptığımız çalışmalarda geleceği ön görüp şehirlerimize yön vermeye çalışırken, siyasiler tarafından özel talepleri karşılamaya yönelik alınan kararları karşımızda bularak bunların çalışmalarımıza eklenmesi yönünde baskı altında kaldık. Son alınan bu Bakanlar Kurulu kararı ile yeni hükümetin de ayni alışkanlığı sürdürdüğünü görmekteyiz.
Şehir Plancıları Odası olarak talebimiz; Plan çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için siyasi iradenin bu tarz müdahalelerden kaçınılması ve alınacak kararların yapılacak olan işin teknik personele bırakılması yönündedir.”

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Anahtar Kelimeler:
ŞEHİRPlanHaberKıbrıs
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