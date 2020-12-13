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Sendika açıkladı: Bir hemşire pozitif

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir hemşirenin PCR test sonucunun Koronavirüs pozitif çıktığını duyurdu.

13 Aralık 2020 Pazar 15:36
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Sendika açıkladı: Bir hemşire pozitif

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir hemşirenin PCR test sonucunun Koronavirüs pozitif çıktığını duyurdu.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün de görsel ve yazılı basına yansıdığı üzere Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bir hemşiremizin  PCR test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Meslektaşımızın genel durumu iyi olup, tedavi amaçlı karantina altına alınmıştır. Temaslı takip çalışmaları devam etmektedir. Kendisi emin ellerde ve güvende olup geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Böylesi bir süreç ve savaşta başarılı olabilmemiz ve pamuk ipliğine bağlı olan sağlık sistemimizin ayakta tutabilmek adına tüm halkımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına en iyi şekilde özen gösterilmesini hatırlatır, saygılar sunarız.”

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