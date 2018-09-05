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Sendikal Platform’dan yürüyüş

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:45
Sendikal Platform’dan yürüyüş

Sendikal Platform, çözüm iradesini vurgulamak amacıyla yarın yürüyüş düzenliyor.
Yürüyüş, yarın saat 18.00’de Dereboyu’nun kuzeyinden başlayıp, Cumhuriyet Meclisi önünde son bulacak.
Sendikal Platform, dün de Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret edip, platformun hazırladığı ekonomik ve siyasi önerileri sunmuştu.

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nnn 2018-09-05 13:59:56

''Bakanlık düğmeye bastı! İndirime başladılar
Döviz kuru bahanesiyle fiyatlarını fahiş düzeyde artıran marka ve market vatandaştan tepki görünce ‘imeceye sarıldı. Kârdan feragat ederek, rafa çıkan ürünlere indirim yapıyorlar'' türkiye

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ccc 2018-09-05 14:00:47 @nnn

bizimkiler da bekler daha... ordan da mamma yerler kesin

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