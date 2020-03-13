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Sendikalardan öneriler

Dört sendikadan koronavirüse karşı tedbir önerileri

13 Mart 2020 Cuma 11:55
2468 Okunma
Sendikalardan öneriler

Dört sendikanın ortak açıklaması şu şekilde:

Adamızda korona virüs vakalarının görülmesi halkımız arasında büyük bir panik ve endişe yaşanmasına neden olmuştur.

Aslında bir gün bizim ülkemize de geleceğini öngörerek daha hazırlıklı olunması gereken bu duruma ne yazık ki hazırlıksız yakalandık. Vakanın ortaya çıkması ile birlikte hükümetin almış olduğu bazı kararları yerinde bulmakla birlikte, bu tedbirleri hastalığın yayılmasını önlemek açısından yeterli bulmuyoruz.

Şöyle ki; Okullar ve kreşler tatil edilirken çocukların nerede, nasıl bakılacağı konusunda önlem alınmazken, kamu kurumlarında ve özel sektörde görev yapan çalışanların salgın riskine karşı korunması ile ilgili maalesef herhangi bir tedbir alınmamıştır. Olayın ciddiyetini kavramak açısından İtalya’nın durumu trajik bir örnektir. Ülkemizin de ayni duruma düşmesini önlemek için geç kalmış değiliz.

Bu bağlamda kamuda örgütlü Sendikalar olarak aşağıdaki tedbirlerin acilen hayata geçirilmesini öneriyoruz.

Sokaklarda ve iş yerlerindeki insan yoğunluğunu azaltmak için kamuda ve özel sektörde çalışanlara dönüşümlü olarak izin verilmeli. Bu izinler verilirken hamile kadınlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve küçük çocuğu olanlara öncelik sağlanmalı.

Kamu kurumlarında, alış-veriş merkezlerinde, marketlerde, bankalarda, toplu taşıma araçlarında belli sayıdan çok insanın ayni anda bulunmasını önleyici tedbirler alınmalı ve bu gibi yerlere girişlerde dezenfekte alanları oluşturulmalı.

Eğlence merkezleri, restoranlar, spor salonları, gece kulüpleri, kumarhaneler, bet ofisleri v.b. yerler belirli bir tarihe kadar kapatılmalı.

Virüsün yayılımını önlemek açısından belirli bir tarihe kadar insanların zamanlarını evlerinde geçirmeleri ve mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları için çağrı yapılmalı.

Ülkemizin hava, deniz ve kara giriş-çıkış kapılarının Türkiye ve Güney Kıbrıs yetkilileri ile istişare edilerek acil durumlar hariç ülkemize giriş-çıkışlar belirli bir tarihe kadar askıya alınmalı.

Karantina merkezi acilen Dr.B.N.D. Hastanesinden kaldırılarak tam donanımlı müstakil bir binaya taşınmalı.
Halihazırda korona virüs görülen ülkelerden ülkemize giriş yapmış olan tüm kişilerin (vatandaş, turist, öğrenci) 14 gün süre ile evlerinde kalmasını sağlayacak tedbirler ivedilikle hayata geçirilmeli.

Hastalığın ülkemizde salgın haline gelmeden, erzak, malzeme (maske,tulum, hastahane için ventilator v.b.) tedariği bir an önce yapılmalı.

İnsanların topluca hizmet aldığı ve para tahsili yapılan kamu ve özel iş yerlerinde acil durumlar dışında belirli bir tarihe kadar hizmetler durdurulmalı.

Hastanelere yapılan hasta ziyaretleri belirli bir tarihe kadar durdurulmalı ve acil durumlar dışında poliklinik hizmetleri verilmemeli.

Domuz gribi salgınında olduğu gibi üst solunum yolu enfeksiyonu olan hastalar için ayrı bir muayene odası oluşturularak acil servisin dışında tutulmalı.

Önerilerimizin dikkate alınmaması halinde halk sağlığı adına sorumlu sendikacılık anlayışı ile hareket eden Sendikalarımızın demokratik eylem haklarını kullanacaklarını vurgularız.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsKKTC Koronavirüs
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Kel 2020-03-13 12:08:50

GEÇEN HAFTA RUM VİRÜS GEREKÇESİYLE KAPILARI KAPATTI DİYE EYLEM YAPANLAR BU SENDİKALAR DEĞİLMİYDİ

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Kapıcı 2020-03-13 12:59:52 @Kel

Biz kapatsak ne derlerdi Kel bunlar?

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nmk 2020-03-13 14:29:41

önce siz pozitif çıkanların isimlerini açıklayın ki onlarla teması olanlar hastaneye koşsun ailesine yakınlarına bulaştırmadan... çocuğunu ziyarete gidip gelmiş biri demekle kimse üstüne alınmaz

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VATANDAŞ 2020-03-13 14:45:58

BENZİN FİYATLARI HAKKINDA DA EYLEM YAPIN BARİ. MALUM PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ. TÜRKİYE 60+51 KURUŞ OLMAK ÜZERE İKİ KEZ İNDİRİM YAPTI. SENDİKALAR BU KONUDA NE DİYOR ACABA

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