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Sert tutuksuz olarak yargılanacak

19 Temmuz 2019 Cuma 22:29
Sert tutuksuz olarak yargılanacak

Girne’de üç kadına fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle tutuklanan Alican Sert bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Tosun, zanlı Alican Sert’in “Fuhuşa Teşvik” ve “Fuhuş Yoluyla Kazanç Sağlama” suçlarından methaldar olduğunu belirterek, olayın olgularını mahkemeye aktardı.

   Zanlı Alican Sert’in Girne’de 2019 yılı içerisinde farklı tarihlerde üç kadının erkeklerle cinsel ilişkiye girmesini teşvik edip, bu yolla kazanç sağladığını ifade etti. Alınan ihbar üzerine zanlının tutuklandığını, soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden Tosun, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Tosun, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Alican SertFuhuşTutuklamaGirneMahkemeHaberGündemKıbrıs
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