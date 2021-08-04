SICAK GELİŞME! Eylül ayında ek bütünleme yapılacak

ÖZEL HABER
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çiğdem Aydın’la Günay’ın programında eğitimle ilgili merak edilenleri cevaplıyor.
Bakan Amcaoğlu, Eylül ayının ilk haftasında Meslek Liseleri’nde ek bütünleme yapılacağını açıkladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çiğdem Aydın’la Günay’ın programında eğitimle ilgili merak edilenleri cevaplıyor.
ÖZEL HABER
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çiğdem Aydın’la Günay’ın programında eğitimle ilgili merak edilenleri cevaplıyor.
Bakan Amcaoğlu, Eylül ayının ilk haftasında Meslek Liseleri’nde ek bütünleme yapılacağını açıkladı.