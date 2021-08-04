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SICAK GELİŞME! Eylül ayında ek bütünleme yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çiğdem Aydın’la Günay’ın programında eğitimle ilgili merak edilenleri cevaplıyor.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:39
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SICAK GELİŞME! Eylül ayında ek bütünleme yapılacak

ÖZEL HABER

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çiğdem Aydın’la Günay’ın programında eğitimle ilgili merak edilenleri cevaplıyor.

Bakan Amcaoğlu, Eylül ayının ilk haftasında Meslek Liseleri’nde ek bütünleme yapılacağını açıkladı.

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Olgun Amcaoğlu
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