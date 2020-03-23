Sıkıntıları yerinde inceledi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, coronavirüs salgını tedbirlerinden dolayı olumsuz etkilenen Pile’de yaşam süren vatandaşların sorunlarına müdahale etmek için bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu. Pile’ye ambulans hizmetinin başlatıldığını belirten Özersay, su ve diğer malzemelerin tedarikinin de yakın zamanda başlayacağını duyurdu.

Özersay, şu şekilde açıklamalarda bulundu:

“Bu akşam son dönemde salgın nedeniyle aldığımız tedbirlerden olumsuz yönde etkilenen Pile’deki vatandaşlarımızın bazı sorunlarının çözümünü pratikte ne şekilde hayata geçireceğimizi yerinde, Beyarmudu sınır kapısında ele aldık.

Ambulans mekanizması çalışmaya başladı, su ve diğer malzemelerin tedarikini de yakında sağlayabileceğiz. Belediye Başkanımız, Polis Müdürümüz, Gümrük ve sivil hizmet görevlisi arkadaşlarımızla muhtarımız da bizlere eşlik ederek katkı koydular sağ olsunlar.