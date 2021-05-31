Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar ile salgın hakkındaki veriler açıklandı.

Alınan kararlara göre bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı 23.30'dan itibaren başlıyor...

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili öneriler

Açıklama şöyle:

“Haftanın tüm günleri için 23.30 ile 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06.00-22.30 saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerdir. Marketler 07.00-22.00 saatleri arasında açık olacaktır.