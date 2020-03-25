SON DAKİKA! KKTC’de 34 vaka doğrulamaya gönderildi

Salamis Otel'de çalışan ve günlerdir karantinada olan 7'si polis 34 çalışan da pozitif coronavirüs saptandı.

Hızlı kitler bugün yaklaşık 100 kişi de uygulandı ve 34 kişi de pozitif sonuç verdi

Salamis Otel’de Otel görevlisi olarak çalışan 7'si polis 34 kişi de pozitif sonuç çıktı.

Hızlı kitler 34 Kişide pozitif sonuç verdi ancak hızlı kitlerin kesin sonuç veremeyeceği düşüncesiyle bu 34 vaka doğrulama için Lefkoşa Dr . Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderiliyor.

Otel çalışanlarından bazıları Gündem Kıbrıs’ı arayarak ailelerinin çok tedirgin olduğunu dile getirdi.

Bakanlığın bu konuda açıklama yapması bekleniyor