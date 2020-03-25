Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

SON DAKİKA! KKTC’de 34 vaka doğrulamaya gönderildi

Salamis Otel'de çalışan ve günlerdir karantinada olan 7'si polis 34 çalışan da pozitif coronavirüs saptandı.

25 Mart 2020 Çarşamba 15:10
20932 Okunma
SON DAKİKA! KKTC’de 34 vaka doğrulamaya gönderildi

Salamis Otel'de çalışan ve günlerdir karantinada olan 7'si polis 34 çalışan da pozitif coronavirüs saptandı.

Hızlı kitler bugün yaklaşık 100 kişi de uygulandı ve 34 kişi de pozitif sonuç verdi

Salamis Otel’de Otel görevlisi olarak çalışan 7'si polis 34 kişi de pozitif sonuç çıktı.

Hızlı kitler 34 Kişide pozitif sonuç verdi ancak hızlı kitlerin kesin sonuç veremeyeceği düşüncesiyle bu 34 vaka doğrulama için Lefkoşa Dr . Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderiliyor.

Otel çalışanlarından bazıları Gündem Kıbrıs’ı arayarak ailelerinin çok tedirgin olduğunu dile getirdi.

Bakanlığın bu konuda açıklama yapması bekleniyor

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSalamis OtelCoronavirüsKKTC Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Izleyici 2020-03-25 15:32:27

iste sizin alacaginiz onlemlerin onemi de bu kadar . Bastan asagi rezil bir yonetim rezil bir duzen var bu memlekette!!! 75 milyon nereye harcandi birde onu aciklasaydiniz ya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 2020-03-25 15:42:41

Akıncıyı dinlememenin sonuçlaridir be hükümet napacaksıniz şimdi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaş 2020-03-25 15:55:40

bu kişiler bu 14 günü orda mı geçirmişler yoksa evlerine de gitmişlermi. yani öğrenmek istediğim başkalarına da bulaştırma ihtimali varmı,

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nazli 2020-03-25 15:54:26

Bu nasil bir sarmaldir boyle, birisi biter digeri baslar. Almanlar gonderildi gecen gun, demek onlarda da hala pozitif olanlar vardi, bindikleri otobus havaalani calisanlarina da bulastirmis olabilirler bu durumda!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Incı buyuk 2020-03-25 15:58:51

Bu kadar gun sızın yaptıklarınızda cıkmadıda yenı gelen kıtlerde cıktıysa burda bır ıs var en dogrusunu yaparsk bırde sızın yaptıklarınızla yapın aynı netıce cıkarsa demek kıtler tamamdır bunun analızını ılk gelırken kıtler denemenız gerekırdı fakat gec degıl dogrulatın lutfen ve bıldırın tesrkkurler hepımızın Allah yardımcımız olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandas 2020-03-25 17:24:29

Ohal verilsin yoksa kimse bu işin içinden cikamayacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
KİT’ler işe yaradı
KİT’ler işe yaradı
Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Erdoğan'a çağrı
Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Erdoğan'a çağrı
SALAMİS’TE GÜVENLİK ZAAFİYETİ Mİ VAR?
SALAMİS’TE GÜVENLİK ZAAFİYETİ Mİ VAR?
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim