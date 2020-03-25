SON DAKİKA! KKTC’de 34 vaka doğrulamaya gönderildi

Salamis Otel'de çalışan ve günlerdir karantinada olan 7'si polis 34 çalışan da pozitif coronavirüs saptandı.
Hızlı kitler bugün yaklaşık 100 kişi de uygulandı ve 34 kişi de pozitif sonuç verdi
Salamis Otel’de Otel görevlisi olarak çalışan 7'si polis 34 kişi de pozitif sonuç çıktı.
Hızlı kitler 34 Kişide pozitif sonuç verdi ancak hızlı kitlerin kesin sonuç veremeyeceği düşüncesiyle bu 34 vaka doğrulama için Lefkoşa Dr . Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderiliyor.
Otel çalışanlarından bazıları Gündem Kıbrıs’ı arayarak ailelerinin çok tedirgin olduğunu dile getirdi.
Bakanlığın bu konuda açıklama yapması bekleniyor
iste sizin alacaginiz onlemlerin onemi de bu kadar . Bastan asagi rezil bir yonetim rezil bir duzen var bu memlekette!!! 75 milyon nereye harcandi birde onu aciklasaydiniz ya
Akıncıyı dinlememenin sonuçlaridir be hükümet napacaksıniz şimdi
bu kişiler bu 14 günü orda mı geçirmişler yoksa evlerine de gitmişlermi. yani öğrenmek istediğim başkalarına da bulaştırma ihtimali varmı,
Bu nasil bir sarmaldir boyle, birisi biter digeri baslar. Almanlar gonderildi gecen gun, demek onlarda da hala pozitif olanlar vardi, bindikleri otobus havaalani calisanlarina da bulastirmis olabilirler bu durumda!
Bu kadar gun sızın yaptıklarınızda cıkmadıda yenı gelen kıtlerde cıktıysa burda bır ıs var en dogrusunu yaparsk bırde sızın yaptıklarınızla yapın aynı netıce cıkarsa demek kıtler tamamdır bunun analızını ılk gelırken kıtler denemenız gerekırdı fakat gec degıl dogrulatın lutfen ve bıldırın tesrkkurler hepımızın Allah yardımcımız olsun
Ohal verilsin yoksa kimse bu işin içinden cikamayacak