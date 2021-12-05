SON DAKİKA! Trafik bir can daha aldı

Serdarlı-Geçitkale Anayolu üzerinde, saat 07.00 sıralarında Gazimağusa'da sakin 31 yaşındaki John Otega Johnson (E-31), yönetimindeki RU 803 plakalı araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak banket içerisinde bulunan beton direkler ile çit ağacına çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü John Otega Johnson kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 17.20 sıralarında yaşamını yitirdi.