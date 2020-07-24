Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik prim oranlarında yüzde 75 indirim kararı Resmi Gazete'de

Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Kararname, 22 Temmuz 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname kapsamında, işverenlerin Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olan çalışanları için, Temmuz 2020- Ocak 2021 ayları arasında ( 7 ay boyunca), sigortalının işveren tarafından bildirilen prime esas kazanç miktarının % 5’i ile işveren tarafından sigortalının kazancından herhangi bir kesinti yapılmadan prim destek ödemesi sağlanacak.

Kararnamenin geçerli olduğu tarihlerde, çalıştırdığı sigortalıların primlerini ilgili ayı takip eden ayın 15’ine kadar ödemek koşuluyla , çalışanlarının tüm prim borçlarını ödemiş ya da yapılandırmış olan işverenler, prim destek ödemesinden faydalanabilecek.

Devlet bütçesinden , kendi özel yasalarına göre faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar, özerk bütçelerden veya katma bütçeler ile döner sermayeli işyerleri, yabancı devletlere ait kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki işyerleri ile bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren işyerleri, casino, bet Office, gece kulüpleri, döviz büroları , GSM operatörleri ve ev hizmetlerinde çalışanlar ise, kararname kapsamı dışında tutularak bu destekten faydalanamayacak.