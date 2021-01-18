SOYER: “BU YAŞADIĞIMIZ DÜNYADA DİYALOG ÇOK ÖNEMLİDİR”

ÖZEL HABER

Gündemi yorumlayan Soyer, “Türkiye’nin gözde futbol takımı Fenerbahçe, bir futbolcu transfer etti Güney Kıbrıs’tan Apollon takımından, bu görüşmeler yapıldı ve para Limasol’un Apollon takımına gönderildi. Biz neredeyiz. Ben Türkiye’yi kınamam, yanarım da kendimize yanarım. Bir aşı konusunda yaratılan tartışmalara, yaratılan fırtınalara yanarım. Elbette insan kendi değerlerine sahip çıkacak, ama bu yaşadığımız dünyada artık popülizmden uzakta, diyalog yolunun öneminin kavranması lazımdır” dedi.