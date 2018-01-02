Suç ortağı aranıyor

Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Kuzey Kıbrıs’tan Türkiye’ye sahte vizeyle giden ancak kısa süre sonra yakalanarak KKTC’ye iade edilen Pakistan uyruklu Muhammed Faısal hakkındaki soruşturma sürüyor. Sahte TC vizesiyle ülkeden çıkış yapıp Mersin’e gittikten bir gün sonra geri gönderilen ve 3 gündür tutuklu olan zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı için 3 gün ek süre istendi. Zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis, sahte vizeyi hazırlayan şahsın arandığını açıkladı.

Soruşturma sürüyor

Polis, zanlının 28 Aralık tarihinde üzerinde sahte Türkiye Cumhuriyeti vizesi bulunan Pakistan pasaportu ile Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yaptığını söyledi. Türkiye’ye giden zanlının vizesinin sahte olduğunun anlaşıldığını ve 29 Aralık’ta KKTC’ye iade edildiğini kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü, zanlının vizenin sahte olduğunu bilmediğine ve vize konusunda Pakistanlı bir şahsın kendisine yardımcı olduğuna dair ifade verdiğini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü, zanlının suç ortağının arandığını kaydeden polis, 3 gün daha süre talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.