Sucuoğlu: “Hükümetin zayıf halkası YDP’dir”

ÖZEL HABER

UBP ve YDP arasında son dönemlerdeki sözlü tartışmalara da değinen UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, hükumetin zayıf halkası Ekonomi ve Enerji Bakanlığıdır dedi.

Sucuoğlu “Esasen 21 vekilli parti ve bir vekilli parti ile tartışılması doğru değil. Hükumetteki zayıf halka Ekonomi Bakanlığıdır orası da YDP’nin yönetimindedir. UBP’li vekiller de üyeler de başarısız olan başka bir partinin temsiliyeti olan Bakanlık bize fatura kesiliyor rahatsızlık budur. Yeniden Doğuş Partisinden zaman zaman UBP’ye saldırı oluyor bu gündem yaratma hevesidir. YDP başarısız bir süreç yürütüyor ve bu başarısızlık da UBP’ye maal edilmeye çalışıyor rahatsızlığımız budur” ifadelerini kullandı.