Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

Sucuoğlu: “Hükümetin zayıf halkası YDP’dir”

UBP ve YDP arasında son dönemlerdeki sözlü tartışmalara da değinen UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, hükumetin zayıf halkası Ekonomi ve Enerji Bakanlığıdır dedi.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:19
78 Okunma
Sucuoğlu: “Hükümetin zayıf halkası YDP’dir”

ÖZEL HABER

UBP ve YDP arasında son dönemlerdeki sözlü tartışmalara da değinen UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, hükumetin zayıf halkası Ekonomi ve Enerji Bakanlığıdır dedi. 

Sucuoğlu “Esasen 21 vekilli parti ve bir vekilli parti ile tartışılması doğru değil. Hükumetteki zayıf halka Ekonomi Bakanlığıdır orası da YDP’nin yönetimindedir. UBP’li vekiller de üyeler de başarısız olan başka bir partinin temsiliyeti olan Bakanlık bize fatura kesiliyor rahatsızlık budur. Yeniden Doğuş Partisinden zaman zaman UBP’ye saldırı oluyor bu gündem yaratma hevesidir. YDP başarısız bir süreç yürütüyor ve bu başarısızlık da UBP’ye maal edilmeye çalışıyor rahatsızlığımız budur” ifadelerini kullandı.  

Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğlUBPYDP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar: “Ahlaksızlıktır, çağ dışılıktır, hukuksuzluktur”
Cumhurbaşkanı Tatar: “Ahlaksızlıktır, çağ dışılıktır, hukuksuzluktur”
Girne'deki tartışmalı arazi milli park oluyor
Girne'deki tartışmalı arazi milli park oluyor
Aşısız kişilerin Covid - 19 testleri ücretli oldu
Aşısız kişilerin Covid - 19 testleri ücretli oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim