Sucuoğlu: Performans ve hizmet yanında denge de önemlidir

Başbakan Ersan Saner tarafından daha önce sağlık bakanlığı görevinden alınan Ali Pilli’nin yeniden göreve getirilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Sucuoğlu, “Sağlık yorucu bir bakanlıktır. Ali Beyin daha önce bir tecrübesi var. İki aylık bir süreç. Performans ve hizmet yanında denge de önemlidir. 2 ay sonra seçime gidilecek. Kargaşaya neden olmaması için böyle bir seçim yapıldı. Dengeli bir bakanlar kurulu oldu” dedi.

Hatırlanacağı üzere Ersan Saner, pandemi başladığından beri görev yapan Ali Pilli’yi pandemi çok yorulduğu gerekçesiyle görevden almıştı.