Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Sucuoğlu: “Yavaş yavaş çarklar dönmeye başladı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu yeni kurulan Menteş Aytaç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Yönetim Kurulu ve kurucu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

26 Haziran 2020 Cuma 13:51
1097 Okunma
Sucuoğlu: “Yavaş yavaş çarklar dönmeye başladı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu yeni kurulan Menteş Aytaç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Yönetim Kurulu ve kurucu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Görüşmede, sektörün sıkıntıları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Birlik başkanı Menteş Aytaç, pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar ve çözümleri noktasına taşımacılar arasında görüş ayrılıklarını yaşadıklarını anlatarak yeni bir birlik kurma yoluna gittiklerini kaydetti.

“Yere basan isteklerimizle burdayız.” diyen Menteş Aytaç, taşımacılık sektörünün sorunları noktasında Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da konuşmasında yeni kurulan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin hayırlı olmasını dileyerek çok zor bir süreçten geçildiğine dikkat çekti.

Taşımacılık sektörünün bu dönemde en sıkıntılı sektörler arasında olduğunu ifade eden Sucuoğlu, ulaştırmanın problemlerinin bir süre daha devam edeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Sucuoğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ulaşımda yaşanan sıkıntıları birebir görüp ve tespitler yaptıklarına işaret ederek, bu konuda Bakanlık olarak 13 Mart'tan itibaren dar imkanlar çerçevesinde elden gelen açılımların yapıldığını vurguladı.

Önümüzdeki süreçte yeni açılımların gündeme geleceğini de kaydeden Bakan Sucuoğlu, anlayış ve iyi niyetin öneminin altını çizdi.

Sucuoğlu “Yavaş yavaş çarklar dönmeye başladı. Önümüzdeki aylar içinde çok daha iyi bir noktada olacağız. Hedefimiz elimizdeki imkanları sonuna kadar nasıl kullanacağımızın hesap kitabını yaparak bu süre bu süreyi en az zararlar atlatabilmek.Daima erişebileceğimiz hedefler koymalıyız aksi takdirde süre boşuna geçer. İmkansız olan şey istendiği anda daha farklı krizler gündeme gelir. ” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 26.06.2020 13:53
Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluMenteş AytaçKıbrıs Türk Toplu Taşımacılar BirliğiÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Ülke turizmini birlikte ayağa kaldıracağız”
“Ülke turizmini birlikte ayağa kaldıracağız”
6 gün daha tutuklu kalacaklar
6 gün daha tutuklu kalacaklar
Çalıntı eşyaların sahipleri aranıyor
Çalıntı eşyaların sahipleri aranıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim