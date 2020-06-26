Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu yeni kurulan Menteş Aytaç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Yönetim Kurulu ve kurucu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Görüşmede, sektörün sıkıntıları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Birlik başkanı Menteş Aytaç, pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar ve çözümleri noktasına taşımacılar arasında görüş ayrılıklarını yaşadıklarını anlatarak yeni bir birlik kurma yoluna gittiklerini kaydetti.

“Yere basan isteklerimizle burdayız.” diyen Menteş Aytaç, taşımacılık sektörünün sorunları noktasında Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da konuşmasında yeni kurulan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin hayırlı olmasını dileyerek çok zor bir süreçten geçildiğine dikkat çekti.

Taşımacılık sektörünün bu dönemde en sıkıntılı sektörler arasında olduğunu ifade eden Sucuoğlu, ulaştırmanın problemlerinin bir süre daha devam edeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Sucuoğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ulaşımda yaşanan sıkıntıları birebir görüp ve tespitler yaptıklarına işaret ederek, bu konuda Bakanlık olarak 13 Mart'tan itibaren dar imkanlar çerçevesinde elden gelen açılımların yapıldığını vurguladı.

Önümüzdeki süreçte yeni açılımların gündeme geleceğini de kaydeden Bakan Sucuoğlu, anlayış ve iyi niyetin öneminin altını çizdi.

Sucuoğlu “Yavaş yavaş çarklar dönmeye başladı. Önümüzdeki aylar içinde çok daha iyi bir noktada olacağız. Hedefimiz elimizdeki imkanları sonuna kadar nasıl kullanacağımızın hesap kitabını yaparak bu süre bu süreyi en az zararlar atlatabilmek.Daima erişebileceğimiz hedefler koymalıyız aksi takdirde süre boşuna geçer. İmkansız olan şey istendiği anda daha farklı krizler gündeme gelir. ” ifadelerini kullandı.