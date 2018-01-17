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Taçoy: "Hükümet kurma görevi UBP’ye verilmeyebilir"

CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan dörtlü koalisyonun Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından desteklendiğini açıklayan UBP’li Hasan Taçoy, “Hükümet kurma görevi UBP’ye verilmeyebilir” dedi

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:14
Taçoy: "Hükümet kurma görevi UBP’ye verilmeyebilir"
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Star Kıbrıs'tan Cüneyt Oruç'un haberine göre, UBP’li Hasan Taçoy, CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan dörtlü koalisyon iddialarını değerlendirdi. Hükümeti kurma görevinin birinci parti olmasına rağmen UBP’ye verilmeyebileceğini söyleyen Taçoy, “Cumhurbaşkanı herhalde hükümet kuruyor. Bu dörtlü koalisyonun esas faktörü Sayın Cumhurbaşkanı’dır” dedi 

"ŞUBAT’A HAZIRLANIYOR"

Taçoy “Sayın Akıncı, Şubat’ta Güney’de yapılacak başkanlık seçimleri sonrasına hazırlık yapıyor. Kıbrıs meselesinde daha rahat hareket edebileceği bir hükümetin oluşmasını talep ediyor” diye konuştu.

Eski Başbakan Yorgancıoğlu da dörtlü koalisyonla ilgili ilk temaslarda ilerleme sağlandığı duyumları aldığını söyledi.

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