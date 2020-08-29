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Tarım Dairesi’nden Fare Mücadelesi Konusunda Açıklama

Tarım Dairesi Fare Mücadelesi Konusunda Açıklama Yaptı.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:07
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Tarım Dairesi’nden Fare Mücadelesi Konusunda Açıklama

Tarım Dairesi Fare Mücadelesi Konusunda Açıklama Yaptı.

Açıklama şu şekilde:

 Yağış ve ürün yönünden verimli geçen iki yılın ardından ülkemizdeki fare popülasyonu hızla artış göstermiştir. 2020 Mayıs ayından itibaren Tarım Dairesi, fare mücadelesi kapsamında; kaza ve bölge tarım daireleri, üretici birlikleri (Narenciye, Nar),  belediyeler, muhtarlıklar, avcılık ve atıcılık kulüpleri aracılığıyla 750000 adet mum blok fare zehirini fare mücadelesinde kullanılmak üzere dağıtmıştır. Yaklaşık 90000 adet fare zehiri narenciye ve nar alanlarında kullanılmak üzere, 100000 adet  fare zehiri de harup alanlarında kullanılmak üzere dağıtılmıştır. Yeni fare zehiri ihalesi için de şartname hazırlanmış olup en kısa sürede fare zehiri alımı için ihaleye çıkılacaktır.  Fare mücadelesi konusunda doğal düşmanların korunması sürdürülebilir bir mücadele açısından önemli olup, yerel yönetimlerin de fare zehiri temini ve uygulanmasında daha etkin rol üstlenmesi ayrıca önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiFare Mücadelesi
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