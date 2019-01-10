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Tarımsal ilaçlarla ilgili önemli kararlar

10 Ocak 2019 Perşembe 15:51
Tarımsal ilaçlarla ilgili önemli kararlar

Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de tarım ilaçlarıyla ilgili yasaklama ve kısıtlama kararları konusunda ülkedeki tarım ilacı ithalatçılarını ve tarım ilacı satan kişileri bilgilendirdiklerini duyurarak, yazılı açıklamayla kamuoyuna da bilgi verdi.

Kurul, Clothianidin aktif maddesi içeren ilaçların kullanımının sonlandırılmasına ve ithalatının bugünden itibaren durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Thiacloprid aktif maddesi içeren ilaçların da ithalatı bugün itibarıyla durduruldu. Thiacloprid,  30 Nisan 2109’dan sonra AB’den gelecek rapora göre tekrar değerlendirecek.

Kurul, İmidacloprid ve Thiamethoxam aktif madde içeren ilaçların kullanımındaysa sınırlamaya gidildiğini açıkladı. Söz konusu iki aktif maddeyi içeren ve eski etiketlerle piyasaya sürülen ilaçların etiketlerinde “Bu ürünler arılar için çok zehirlidir” gibi uyarılar yazılacak.

“Neonicotinoid grubu aktif maddelerin yasaklanması ve kısıtlanması” hakkında yazılı açıklama yapan Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu, Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu’nun AB ve TC Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen yazılar doğrultusunda toplantı gerçekleştirdiğini ve bir dizi karar aldığını bildirdi.

Alınan kararları şöyle duyuruldu:

“1- Acetamiprid aktif maddesine Avrupa Birliği ve Türkiye herhangi bir kısıtlama ya da yasaklama getirmedi. Avrupa Birliği’nin bu madde için 2033 yılına kadar herhangi bir kısıtlama yapmayacağını belirtmesi nedeniyle bugün itibariyle ülkemizde kullanımının devamına karar verildi.

2-Thiacloprid aktif maddesi endokrin bozucu etkisinden dolayı AB’de değerlendirme sürecinde bulunuyor. Söz konusu aktif maddenin ithalatının bugün itibariyle durdurulmasına, 30 Nisan 2109 tarihinden sonra AB ‘den gelecek rapora göre tekrar değerlendirilmesine karar verildi.

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3-Clothianidin aktif maddesinin Avrupa Birliği tarafından yapılan bilimsel çalışmalarda kullanıldığı bitkide uzun süreli kalıntıya neden olduğu tespit edildi. Bitki yaprağında meydana gelen guttasyonda (su damlaları) yüksek oranda bu aktif maddeden saptandı. Oluşan bu damlaları tüketen arıların birkaç dakika içinde öldüğü şeklinde bilimsel verilere ulaşıldı.  Clothianidin aktif maddesinin kullanımının ülkemizde sonlandırılmasına ve ithalatının bugünden itibaren durdurulmasına karar verildi.

4- Imidacloprid aktif maddesini içeren Bitki Koruma Ürünleri’nin kullanımlarında AB ‘de kısıtlamaya gidilmesi sonucunda,

a) Antepfıstığı, armut, bağ, bamya, biber, domates(tarla), elma, fasulye, salatalık (tarla), kabak, kiraz, pamuk,patates, patlıcan (tarla), şeftali, turunçgil, tütün ve zeytin tavsiyelerinin Avrupa Birliği’nde olduğu gibi iptal edilmesine ve kullanımının ülkemizde sonlandırılmasına karar verildi.

b) Toprak altı zararlılarına karşı sadece fideleri bandırma yöntemiyle kullanımı, palmiyede palmiye kırmızı böceği, çimde haziran böceğine karşı kullanımı, seradaki kullanımı ve tohum ilacı olarak kullanımının Aralık 2019 tarihinde AB ve TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılacak değerlendirmeye kadar devam etmesine karar verildi.

c) Eski etiketlerle piyasaya arz edilmiş bu aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde 28 Şubat 2019 tarihine kadar gerekli düzeltmelerin yapılmasına ve etiketlere ‘bu ürün arılar için çok zehirlidir’. ‘Özellikle çok kuru ve rüzgarlı hava koşullarında ilaçlı tohum uygulaması sırasında ortaya çıkan tozlar sürüklenme ile taşınarak, çevredeki çiçekli bitkiler ve sularda kalıntı oluşturabileceğinden dolayı, arılar ve diğer polinatör böcekler ilaçlı tohum tozlarına maruz kalabilirler. Bu sebeple çok kuru ve rüzgarlı hava koşullarında ilaçlı tohum ekimi yapılmamalıdır .Tozlaşma amacıyla Bombus arısı kullanılan seralarda kullanmayınız’ ibaresi konulmasına karar verildi.

5-  Thiamethoxam  aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin kullanımlarında AB’de           kısıtlamaya gidilmesi sonucunda,

a) Antepfıstığı, armut, biber, domates (tarla),elma, fındık, salatalık (tarla), karpuz, lahana, marul, mısır, nar, pamuk, patlıcan (tarla), şeftali, tütün ve zeytin tavsiyelerinin Avrupa Birliği’nde olduğu gibi iptal edilmesine ve kullanımının ülkemizde sonlandırılmasına karar verildi.

b) Söz konusu aktif maddenin Nisan 2019 tarihine kadar sadece seralarda kullanımının devam edecek olması ve aynı tarih itibari ile Avrupa Birliği’nce yapılacak değerlendirmeye göre karar verilmesine karar verildi.

c) Eski etiketlerle piyasaya arz edilmiş bu aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde 28 Şubat 2019 tarihine kadar gerekli düzeltmelerin yapılmasına ve etiketlere ‘Bu ürün arılar için çok zehirlidir. Özellikle çok kuru ve rüzgarlı hava koşullarında ilaçlı tohum uygulaması sırasında ortaya çıkan tozlar sürüklenme ile taşınarak, çevredeki çiçekli bitkiler ve sularda kalıntı oluşturabileceğinden dolayı, arılar ve diğer polinatör böcekler ilaçlı tohum tozlarına maruz kalabilirler. Bu sebeple çok kuru ve rüzgarlı hava koşullarında ilaçlı tohum ekimi yapılmamalıdır. Tozlaşma amacıyla Bombus arısı kullanılan seralarda kullanmayınız’ ibaresi konmasına karar vermiştir.”

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Anahtar Kelimeler:
Tarımsal Ilaçlar
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