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Tatar Açıkladı: Harita hala yok!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gündem Kıbrıs için Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:56
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Tatar Açıkladı: Harita hala yok!

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gündem Kıbrıs için Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı. Kıbrıs Konusunda yeni bir eksene girildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından verilen haritanın hala bulunamadığını söyledi…

“EGEMENLİĞİMİZİ TARTIŞMA KONUSU YAPMAYIZ”…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gündem Kıbrıs için Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı. Kıbrıs Konusunda yeni bir eksene girildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) asla Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’ne yama olmayacak dedi. Rum’larına işgali altında bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti bir Rum Devletidir diyen Tatar, egemenliğimizi tartışma konusu yapmayız ve yaptırmayız dedi.

“AKINCI’NIN HARİTASI HALA BULUNAMADI”…

Üçüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guterres belgesi üzerinde durduğunu anımsatan Tatar, biz bu çerçeveyi asla kabul etmeyiz verdikleri haritayı hala bulamadım, Cumhurbaşkanlığı binası içerisinde böyle bir harita yoktur diyen Tatar, “Akıncı’nın müsteşarı bir zarf içerisinde bizim müsteşarımıza vermiş bu asla kabul edilebilecek bir argüman olamaz. Bu kadar önemli bir belge Cumhurbaşkanlığında bir kasada olur ben bunu kabul edemem” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 31.05.2021 10:08
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