Tatar: Herkes sorumluluğunun bilincinde olmalıdır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, koranavirüs nedeniyle dünyanın en zengin ülkelerinin bile ciddi sağlık sorunları, derin bir ekonomik kriz yaşadığına, dolayısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) de sıkıntılı bir dönem geçirmekte olduğuna dikkati çekti, “Ancak kimse endişelenmesin, sorunları aşacak, halkımızı güzel günlere taşıyacağız” dedi.



Ersin Tatar, bundan sonrası için temel hedeflerinin sağlığa gereken önemi vermeyi ihmal etmeden alt yapıyı tamamlamak, yerel üretimi desteklemek, turizm, yükseköğrenim ve konut satış sektörlerinde ileri adımlar atılmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Başbakan Tatar, dün öğleyin Gazimağusa’dan bazı eski milletvekilleri ile yemekli bir toplantı gerçekleştirdikten sonra akşam saatlerine kadar Maraş, Yeni Boğaziçi, Mormenekşe, Mutluyaka ve Akova’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Tatar, ziyaretlerinde, hükümetin koronavirüsle mücadele ve ekonomik sıkıntıların giderilmesi çalışmalarını anlattı, vatandaşların görüşleri ile sorunlarını dinledi.



Başbakan Ersin Tatar, hükümetin koronavirüsle mücadelede halkla birlikte başarılı olduğuna dikkati çekti ve şöyle dedi:

“Herkes hatırlayacaktır; birileri panik yaptı ama biz yapmadık. Felaket senaryoları çizildi, ekonomimizi büyük zarara itecek, yaşanacak panikle halkın virüsü kapması riskini artıracak şeyler önerdiler ama doğru olanı yaptık. Korronavirüsle mücadelede nasıl başarılı olduysak açılma ve ekonomik sıkıntıların aşılmasında da yine halkımızın desteği ile başarılı olacağız”.

Gerek Güney Kıbrıs’a gerekse dünyaya açılma sürecinde yine sakin kalacaklarını, sağlığı, aklı, bilimi ön planda tutacaklarını ifade eden Başbakan Ersin Tatar, “Elbette açılalım, açalım ama birilerinin durumunu düşünürken halkın bütününün sağlığını tehlikeye atamayız. Herkes sorumluluğunun bilincinde olmalıdır” dedi.

Başbakan Tatar, halkın ve tüm sektörlerin yaşamakta oldukları sorunlarını bildiklerini, bunların gidermek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını da belirtti ve şöyle konuştu:

“İmzalanmayacak, Türkiye destek vermeyecek dediler, çeşitli şeyler ileri sürdüler ama biz iyi ve samimi ilişkiler sürdürdüğümüz Türkiye ile İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasını imzaladık. Bu antlaşma ile hem bütçemize, hem de alt yapı yatırımlarımıza destek sağladık. İkinci ekonomik paketimizi yakında açıklayacağız. Kamu görevlilerine yapılan kesintiler söz verdiğimiz gibi önümüzdeki aylarda geri ödenecektir. Bunların mutlaka piyasamıza, iç turizmimize önemli katlıları olacaktır. Turizmin canlanması, çok değer verdiğimiz öğrencilerin de ülkemize gelmesi ile ekonominin olumlu bir seyre gireceğini söyleyebiliriz”.

Başbakan Tatar, koranavirüs nedeniyle dünyanın en zengin ülkelerinin bile ciddi sağlık sorunları, derin bir ekonomik kriz yaşadığına, dolayısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de sıkıntılı bir dönem geçirmekte olduğuna dikkati çekti, “Ancak kimse endişelenmesin, sorunları aşacak, halkımızı güzel günlere taşıyacağız” dedi.

Ersin Tatar, bundan sonrası için temel hedeflerinin sağlığa gereken önemi vermeyi ihmal etmeden alt yapıyı tamamlamak, yerel üretimi desteklemek, turizm, yükseköğrenim ve konut satış sektörlerinde ileri adımlar atılmasını sağlamak olduğunu vurguladı.