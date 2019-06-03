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Tatar ve Özersay, Erdoğan'la bir araya geldi

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:15
Tatar ve Özersay, Erdoğan'la bir araya geldi
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Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay TAK’a yaptığı açıklamada, görüşmede özellikle ekonomik ve mali konuların ele alınacağını belirtti.

Kudret Özersay, UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin güven oyu almasının ardından Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile çalışma toplantısı yapacaklarını ifade ederek, “Toplantıda Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki son durum, özellikle ekonomik ve mali konular ele alınacak” dedi.

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Tatar: Kaybedecek bir dakikamız bile yok

Hafta sonu Haber Kıbrıs'a konuşan Başbakan Ersin Tatar, hafta sonu veya bayram tatili gibi bir düşünceleri olamadığını belirterek “Ülke yangın yeri kaybedecek bir dakikamız yok” demişti.

Hızla almamız gereken tedbirler var, büyütmemiz gereken bir ekonomi, var tüketicinin ve dolayısıyla iş dünyasının ciddi bir daralma yaşadığını biliyoruz. Kabine üyeleri ile birlikte ne yapmamız gerektiği konusunda görüş birliğimiz var.

Ben bu zorlukları bilerek başbakan oldum ve çözeceğime inanarak yola çıktım. Davet için Fuat Oktay’a teşekkür ederim. Bu ilk etapta TC-KKTC Mali Protokolü görüşmesi değil.

Onlar bize hayırlısı olsun diyecek biz onlara yol haritamızı sunacağız. Ülkenin geldiği aşamayı aktaracağız ve gecikmeden TC-KKTC arasında bir iş birliğinin neden başlaması gerektiğini aktaracağız. Umarım kısa sürede mali protokol görüşmeleri başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tatar
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dervis 2019-06-03 17:11:15

ben size soyleyim..ne magusa limani kaldi, ne girne limani, ne kibtek, ne da telefon dairesi..daha da var mi bilmem..zaten cikarsa gazi bizim adimiza cikarip alacaklar..daha once fabrikalarimizi parca parca tasidilar..kalanlari da tipki sanayi holding, kthy gibi bizim basiretsiz, hirsiz ve rantci takimi ubp ve dp batirdi. eti. kibris turk denizcilik sirketi, turk bankasi..bunlara ne oldu hatirlayan var mi..sanayi holdingi yedek parcalariyla ve hammadeleriyle yediler, bitinca da sattilar..hasbalarini yesinler..kimisi yedi zaten..hala daha ugrasirlar..gun gelecek tum kuzey kibrislilar baskalarinin yaninda personel olarak calisacak veya yurt disina kacip yokolacak..simdi bile bir kibrisli gorunce seviniyoruz. kibrislilarla is yapmaya calisiyoruz..gelecekte bizi bekleyen durum bu..yokolacagiz..bu isgartalar da kina yakacak..

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Eroğlu 2019-06-03 18:13:28

Daha beter olalım.... kıbrıslı, hakcı hukukçu geçinen paçoz solcu müsvettelerni de gördük. Elleri ile gözlerini çıkaramadılar Müthaaitler birliği, sendikalar ve turizmcilerin Emirlerlerini yetine getirdiler sadece. Bize herşey müstahakkır

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Yazık 2019-06-03 19:06:17

Güney ile birleşince Kıbrıslı Türkler asimile olacakmışmış, aha T.C. yapıyor aynı şeyi

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