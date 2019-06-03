Tatar ve Özersay, Erdoğan'la bir araya geldi

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay TAK’a yaptığı açıklamada, görüşmede özellikle ekonomik ve mali konuların ele alınacağını belirtti.

Kudret Özersay, UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin güven oyu almasının ardından Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile çalışma toplantısı yapacaklarını ifade ederek, “Toplantıda Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki son durum, özellikle ekonomik ve mali konular ele alınacak” dedi.

Tatar: Kaybedecek bir dakikamız bile yok

Hafta sonu Haber Kıbrıs'a konuşan Başbakan Ersin Tatar, hafta sonu veya bayram tatili gibi bir düşünceleri olamadığını belirterek “Ülke yangın yeri kaybedecek bir dakikamız yok” demişti.

Hızla almamız gereken tedbirler var, büyütmemiz gereken bir ekonomi, var tüketicinin ve dolayısıyla iş dünyasının ciddi bir daralma yaşadığını biliyoruz. Kabine üyeleri ile birlikte ne yapmamız gerektiği konusunda görüş birliğimiz var.

Ben bu zorlukları bilerek başbakan oldum ve çözeceğime inanarak yola çıktım. Davet için Fuat Oktay’a teşekkür ederim. Bu ilk etapta TC-KKTC Mali Protokolü görüşmesi değil.

Onlar bize hayırlısı olsun diyecek biz onlara yol haritamızı sunacağız. Ülkenin geldiği aşamayı aktaracağız ve gecikmeden TC-KKTC arasında bir iş birliğinin neden başlaması gerektiğini aktaracağız. Umarım kısa sürede mali protokol görüşmeleri başlayacak.