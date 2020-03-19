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Tecavüz zanlısı serbest bırakılınca tehditlere devam etti

Coronavirüs tedbirleri nedeniyle cezaevinde bulunan ve serbest bırakılan tecavüz zanlısı tehditlerine devam etti

19 Mart 2020 Perşembe 23:37
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Tecavüz zanlısı serbest bırakılınca tehditlere devam etti

Ülkemizde 50’ye yakın tutuklu coronavirüs önlemi dolayısıyla serbest bırakıldı!

Serbest kalanlar arasında 18 yaşında bir geç kıza tecavüz etmekten yargılanacak olan tecavüz zanlısı da yer aldı. Üstelik tecavüz zanlısı  Türkiye’ye iade edildi.

Tecavüz zanlısının Türkiye’ye döndükten sonra ilk iş olarak sahte hesap açarak tecavüz mağduru kızla ilgili tehdit içeren çirkin paylaşımlar yaptığı iddia edildi.

Kadın Hakları Aktivisti Avukat Mine Atlı, 18 yaşındaki kızın kendi yönlendirmesiyle polise gittiğini fakat polisin tecavüz zanlısı kişinin sınır dışı edildiğini söylediğini belirterek yaşananlarla ilgili İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı açıklama yapmaya çağırdı.

Av. Mine Atlı ,Söz Kıbrıs‘a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Savcılıkla telefon görüşmesi yaptım.  Savcılık kendilerine  gönderilen listede kişinin ismini görünce aleyhine cinsel tecavüz suçu şikayeti olmasından dolayı  bu kişinin ismini görüp uyarı  yaptığını bunun muhtemelen göz ardı edildiğini söyledi.”

Avukat Mine Atlı, savcılıktan alınan bu bilgi üzerine harekete geçerek  Türkiye’deki savcılığa şikayette bulunduklarını belirtti.  Mine Atlı, şikayetin gerçekleşmesi için Noter Av. Çağda Ulupınar  ile Av. Erdem Oktar’ın desteği ile mağdurun vekaletinin Av. Oktar’a ulaştırıldığını ve şikayetin de yapıldığını belirtti.

Mine Atlı, tüm yaşananlara rağmen Türkiye’deki savcılığın işlem yapıp yapmadığı ile ilgili bilgileri olmadığını söyleyerek  yetkilileri derhal hatalarına yönelik sorumluluk alıp, adamın şu an Türkiye’den KKTC vatandaşı birinin aleyhine işlediği suçlar ile ilgili tutuklanması için gerekli adımları atmaya çağırdı.

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Zenci 2020-03-19 23:59:16

O sapığı bırakacaktınız hapiste, yok serbest bırakacaktınız. Bu gibi it labunya ları en ağır sartlarda hapiste tutacaksınız

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