Tedbirler artıyor, okullara henüz tatil kararı yok

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede tespit edilen ilk Koronavirüs vakası ile ilgili açıklama yaparak, tedbirlerin artırılacağını, okullara tatil konusu ile ilgili ise henüz bir karar vermediklerini dile getirdi.

“ŞU AN SINIR KAPILARININ KAPANMASINA YÖNELİK EĞİLİM YOK”

Şu aşamada sınır kapılarının kapanması ile ilgili bir eğilim olmadığını, ancak olayların bağlı olduğu seyre göre bütün tedbirleri değerlendireceklerini belirten Kudret Özersay, “1 kişinin tespit edilmesinin ötesinde, o kişi ile seyahat edenleri tespit ettik ve o kişilerin testleri yapılacak, o otelde çalışanların da testleri, seyahat ettiği otobüs de incelenecek” ifadelerini kullandı.

“OKULLARIN TATİL EDİLMESİ DÜŞÜNCESİ ŞU ANDA TARTIŞILIYOR, ANCAK HENÜZ BİR KARAR ALINMADI”

Tedbirlerin alındığını, ancak ne kadar tedbir alınırsa alınsın, bu riskin dünyanın diğer ülkeleri gibi bizde de olduğundan söz eden Bakan Özersay, “Okulların tatil edilmesi düşüncesi şu anda tartışılıyor, ancak henüz bir karar alınmadı” şeklinde konuştu. Herkesi sükunete davet eden Özersay, “En az zayiat, toplumsal bilincin üst düzeyde olduğu ve tedbirlere uyulan ülkelerdir. Tedbirler kademeli olarak artırılacak” değerlendirmesini yaptı.