Tedbirler artıyor, okullara henüz tatil kararı yok

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede tespit edilen ilk Koronavirüs vakası ile ilgili açıklama yaparak, tedbirlerin artırılacağını, okullara tatil konusu ile ilgili ise henüz bir karar vermediklerini dile getirdi.
“ŞU AN SINIR KAPILARININ KAPANMASINA YÖNELİK EĞİLİM YOK”
Şu aşamada sınır kapılarının kapanması ile ilgili bir eğilim olmadığını, ancak olayların bağlı olduğu seyre göre bütün tedbirleri değerlendireceklerini belirten Kudret Özersay, “1 kişinin tespit edilmesinin ötesinde, o kişi ile seyahat edenleri tespit ettik ve o kişilerin testleri yapılacak, o otelde çalışanların da testleri, seyahat ettiği otobüs de incelenecek” ifadelerini kullandı.
“OKULLARIN TATİL EDİLMESİ DÜŞÜNCESİ ŞU ANDA TARTIŞILIYOR, ANCAK HENÜZ BİR KARAR ALINMADI”
Tedbirlerin alındığını, ancak ne kadar tedbir alınırsa alınsın, bu riskin dünyanın diğer ülkeleri gibi bizde de olduğundan söz eden Bakan Özersay, “Okulların tatil edilmesi düşüncesi şu anda tartışılıyor, ancak henüz bir karar alınmadı” şeklinde konuştu. Herkesi sükunete davet eden Özersay, “En az zayiat, toplumsal bilincin üst düzeyde olduğu ve tedbirlere uyulan ülkelerdir. Tedbirler kademeli olarak artırılacak” değerlendirmesini yaptı.
SENİN ÇOCUĞUN GİDECEK Mİ OKULA SAYIN ÖZERSAY ?
Okullar tatil edilmeli korkuyoruz, çocuklar küçük önlerm alınmalııııııııııı
Gece klüplerinde çalışan kızlar KKTC de bu virüsün yayılmasını arttıracak.Günde 3-4 erkekle beraber oluyorlar ve yüzlerce çalışan kız var.
Bu toplu katliam olur nasıl gönderelim çocuklarımızı okula şimdi çıkıyorum okuldan almaya çocuğumu
Kapilar neden kapatilmiyormus acaba???
Iyice yayilsin da evlere kapanalim diye mi???
Sn bakan siz en son GMs daki okulara ne zaman gidip kontrol ediyorsun el yıkama sabunu bile yok ilk okullarda zarar görecek he çocuk için bu halk hesap sorar bu mevcut hükümete herkes görevinin ne olduğu iyi bellesin bence sn. Bakanlar hani Ercan da cihazımız vardı aç gözlülük durdursana turist lik gezileri yok oy kayedersiniz herkes bakanlar bu sıçtıklarını temizlesinler