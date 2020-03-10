Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Tedbirler artıyor, okullara henüz tatil kararı yok

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Konorovirüs ile ilgili tedbirlerin artırılacağını dile getirdi ve “Okulların tatil edilmesi düşüncesi şu anda tartışılıyor, ancak henüz bir karar alınmadı” ifadelerini kullandı.

10 Mart 2020 Salı 10:32
2871 Okunma
Tedbirler artıyor, okullara henüz tatil kararı yok

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede tespit edilen ilk Koronavirüs vakası ile ilgili açıklama yaparak, tedbirlerin artırılacağını, okullara tatil konusu ile ilgili ise henüz bir karar vermediklerini dile getirdi.

“ŞU AN SINIR KAPILARININ KAPANMASINA YÖNELİK EĞİLİM YOK”

Şu aşamada sınır kapılarının kapanması ile ilgili bir eğilim olmadığını, ancak olayların bağlı olduğu seyre göre bütün tedbirleri değerlendireceklerini belirten Kudret Özersay, “1 kişinin tespit edilmesinin ötesinde, o kişi ile seyahat edenleri tespit ettik ve o kişilerin testleri yapılacak, o otelde çalışanların da testleri, seyahat ettiği otobüs de incelenecek” ifadelerini kullandı.

“OKULLARIN TATİL EDİLMESİ DÜŞÜNCESİ ŞU ANDA TARTIŞILIYOR, ANCAK HENÜZ BİR KARAR ALINMADI”

Tedbirlerin alındığını, ancak ne kadar tedbir alınırsa alınsın, bu riskin dünyanın diğer ülkeleri gibi bizde de olduğundan söz eden Bakan Özersay, “Okulların tatil edilmesi düşüncesi şu anda tartışılıyor, ancak henüz bir karar alınmadı” şeklinde konuştu. Herkesi sükunete davet eden Özersay, “En az zayiat, toplumsal bilincin üst düzeyde olduğu ve tedbirlere uyulan ülkelerdir. Tedbirler kademeli olarak artırılacak” değerlendirmesini yaptı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKudret ÖzersayCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
AYŞE 2020-03-10 10:38:44

SENİN ÇOCUĞUN GİDECEK Mİ OKULA SAYIN ÖZERSAY ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
papatya 2020-03-10 10:57:37

Okullar tatil edilmeli korkuyoruz, çocuklar küçük önlerm alınmalııııııııııı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Selim 2020-03-10 11:09:36

Gece klüplerinde çalışan kızlar KKTC de bu virüsün yayılmasını arttıracak.Günde 3-4 erkekle beraber oluyorlar ve yüzlerce çalışan kız var.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Aylin 2020-03-10 10:37:11

Bu toplu katliam olur nasıl gönderelim çocuklarımızı okula şimdi çıkıyorum okuldan almaya çocuğumu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Magusali 2020-03-10 10:54:05

Kapilar neden kapatilmiyormus acaba???
Iyice yayilsin da evlere kapanalim diye mi???

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mustafa kemal 2020-03-10 10:57:52

Sn bakan siz en son GMs daki okulara ne zaman gidip kontrol ediyorsun el yıkama sabunu bile yok ilk okullarda zarar görecek he çocuk için bu halk hesap sorar bu mevcut hükümete herkes görevinin ne olduğu iyi bellesin bence sn. Bakanlar hani Ercan da cihazımız vardı aç gözlülük durdursana turist lik gezileri yok oy kayedersiniz herkes bakanlar bu sıçtıklarını temizlesinler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Özçelik: “Tedbirleri maksimum seviyeye çıkarttık”
Özçelik: “Tedbirleri maksimum seviyeye çıkarttık”
Turistler gezmeye devam ediyor
Turistler gezmeye devam ediyor
Sivil Savunma devrede
Sivil Savunma devrede
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim