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Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden denetçiler hakkında açıklama

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, daireye bağlı denetçilerin sigara içilip içilmediğiyle ilgili  kontrol amacıyla gittikleri mekanlarda içki içmediklerini ve yemek yemediklerini vurguladı.

28 Aralık 2018 Cuma 18:28
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden denetçiler hakkında açıklama

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, geçtiğimiz günlerde sigara denetimleri sırasında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Geçtiğimiz gecelerde bir meyhanede sigara içilmesi konusunda aralarında Sağlık Bakanı Filiz Besim’in de bulunduğu Sağlık Bakanlığı personeli ile mekan yetkilileri arasında yaşanan sıkıntı sonrasında mekan sahiplerinin sosyal medyada denetçilerin  mekanda içki içtiğini duyurduğu kaydedilen açıklamada, böyle bir şeyin olmadığı ifade edildi.

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Açıklamada “Denetçilerimizi zan altında bırakan bu tip açıklamalar üzücüdür” denildi.

“CEZA YAZILIP GÖNDERİLDİ”

Denetçilerin, olayın meydana geldiği işletmeden olayı daha fazla büyütmemek adına  ayrıldıkları belirtilen açıklamada, “Ancak mekanla ilgili tutanak  tutularak  hukukçularımız tarafından gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra dairemiz tarafından ilgili işletmeye ceza yazılmış ve gönderilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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Temel Sağlık Hizmetleri DairesiDenetçilerAçıklamaHaberGündemKıbrıs
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