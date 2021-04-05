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Tıp-İş eylemde: Acil olmayan kurullar durduruldu

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), hükümetin çalışanların haklarını “gasp ettiği” gerekçesiyle aldığı eylem kararı doğrultusunda bugünden itibaren acil olmayan kurulları durduruyor.

05 Nisan 2021 Pazartesi 09:49
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Tıp-İş eylemde: Acil olmayan kurullar durduruldu

Tıp-İş, 4 maddelik talepleri yerine getirilene kadar eylemlerine devam edecek olduklarını açıklamış ve hükümetin bu yönde somut adımlar atılmaması halinde ise eylemlerini artırılacağı uyarısında bulunmuştu.

Tıp-İş Yönetim Kurulu tarafından 3 Nisan Cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada, “Kendi ayakları üzerinde duramayan, ekonomisine yön veremeyen, gelir dağılımın adaletsiz olduğu ve üretimden kopuk olan bizim gibi ülkelerde ekonomik krizler çok daha şiddetli hissedilmektedir. Ancak hükümetin her zamanki gibi yine çalışanların haklarını gasp etme yolunu seçmesi kabul edilebilir değildir” ifadelerine yer verilmişti.

Tıp-İş Yönetim Kurulu’nun 2 Nisan’daki toplantısında sendikanın talepleri yerine getirilene kadar eyleme girilmesi kararı alındığın bildirildiği açıklamada, sendikanın talepleri dört ana madde olarak sıralandı:

“Sağlık Bakanlığı ile uzlaşıya varılarak düzenlenen hekim kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhallerinin ilan edilmesi; Nöbet ücretlerinin yasal mevzuata uygun şekilde ödenmesi; sağlık hizmetlerinin devamlılığı için görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması; Resmi Gazete’de 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı’nın 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik 74 Sayılı Yasa Gücü’nde Kararname’nin iptal edilmesi.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Hekimler SendikasıTıpİş
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