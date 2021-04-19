Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası

TIP-İŞ eylemlerini genişletti

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eylemlerini genişlettiğini duyurdu. 

19 Nisan 2021 Pazartesi 09:33
162 Okunma
TIP-İŞ eylemlerini genişletti

Sendika sosyal medya hesabından yapılan “Hükümete son uyarımız! Sabrımızın sonuna geldik!” başlıklı yazıda, bugünden itibaren elektif ameliyatlar, anjiyolar ve diğer invaziv işlemlerin durdurulması şeklinde eylemlerin genişletildiği bildirildi.

Tıp-İş, 5 Nisan tarihinde acil, tanı ve tedavi gerektiren kurullar dışındaki tüm kurulları, durdurarak, eyleme başlamıştı.

Sendika, hükümetin sorunlara duyarsız kalması gerekçesiyle eylemlerini 8 Nisan tarihinde genişleterek, yatan hasta servisleri, acil servisler, yoğun bakımlar, Onkoloji, Hemodiyaliz, Talasemi Merkezi, Acil Durum Hastanesi, Ateş Poliklinikleri, Covid-19 aşıları, ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi ve 112 Hızır dışındaki hizmetleri durdurarak, devam etmişti.

Hükümetin sessizliğini koruması ve uzlaşı yönünde adım atmaması gerekçesiyle Sendika, 14 Nisan tarihinden itibaren de, Yenierenköy, Güzelyurt, Trenyolu ve İskele Sağlık Merkezleri’ndeki mesai sonrası tabiplik hizmetlerini durdurarak, eylemi bir üst seviyeye taşımıştı.

Tıp-İş yaptığı son açıklama ile de, bugünden itibaren elektif ameliyatlar, anjiyografi ve diğer invaziv işlemleri duracağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ve hükümeti sorunların giderilmesi için somut adımlar atmaya davet eden Sendika, idari mercilerin duyarsızlığa devam etmesi halinde eylemlerini daha da artıracağını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Hekimler SendikasıTıpİş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turgay Avcı, YÖDAK Başkanı oldu
Turgay Avcı, YÖDAK Başkanı oldu
“Barış Yanlıları” buna ne diyeceksiniz?
“Barış Yanlıları” buna ne diyeceksiniz?
Başbakan Saner: “Anayasa Mahkemesi Kur’an kurslarını yasaklamıyor”
Başbakan Saner: “Anayasa Mahkemesi Kur’an kurslarını yasaklamıyor”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim