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TIP-İŞ EYLEMLERİNİ GENİŞLETTİ

 Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), bu günden itibaren tüm kamu sağlık merkezlerinde poliklinik hizmetlerinin duracağını açıkladı.

08 Nisan 2021 Perşembe 10:12
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TIP-İŞ EYLEMLERİNİ GENİŞLETTİ

Tıp-İş  Yönetim Kurulu sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“1. Sağlık Bakanlığı ile uzlaşıya varılarak düzenlenen hekim kadrolarının  Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhallerinin ilan edilmesi

2. Nöbet ücretlerinin yasal mevzuata uygun şekilde ödenmesi

3. Sağlık hizmetlerinin devamlılığı için görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması

4. Resmi gazetede 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı’nın 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik Yasa Gücü’nde Kararname’nin iptal edilmesi

talepleriyle 02 Nisan 2021 Pazartesi günü başlattığı acil, tanı ve tedaviyle ilgili kurullar dışındaki tüm kurulların durdurulması şeklindeki eylemlilik sürecinde hükümet edenler tarafımızla herhangi bir diyaloğa girmemiştir. Durum 06.04.2021 tarihinde yapılan Tıp-İş Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’nda değerlendirilmiş ve 08 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren mevcut kurul eylemimizin devamıyla birlikte tüm kamu sağlık merkezlerinde poliklinik hizmetlerinin de durdurulması şeklinde eylemlilik sürecinin artırılması kararı alınmıştır.”

Açıklamada, acil Servisler, Acil Durum Hastanesi, Onkoloji, Hemodiyaliz, Talasemi Merkezi, 112 Hızır, Yoğun Bakım,  ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi,  yatan hasta tedavileri ile Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında bulunan Ateş Poliklinikleri ve aşılamalar devam edeceği bildirildi.

Bununla birlikte bahse konu Yasa Gücünde Kararname’nin iptali için 06 Nisan 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nde hukuki süreç başlatıldığı belirtilen açıklamada, hükümetin, talepler ile ilgili somut adımlar atmaması halinde eylemlilik sürecinin artarak devam edeceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Hekimler SendikasıTıpİş
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