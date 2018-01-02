TKP Yeni Güçler milletvekili adayları Dev-İş'i ziyaret etti

Partiden verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Sonay Adem, Meclis’e güçlü bir grupla girerek ezilen kesimlerin sesi olmak istediklerini söyledi.

Son 4 yılda kazanılmış birçok hakkın hoyratça geriye götürüldüğünü savunan Adem, KKTC’de ilk kez asgari ücretin 4 yıl süreyle baskı altında tutulduğunu ve açlık sınırının altına çekildiğini iddia etti.

Adem, bunun kabul edilebilecek bir durum olmadığını kaydederek, Asgari Ücret Yasası, İş Yasası gibi yasaların yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili çalışmaları olacağını kaydetti.

Özel sektördeki sendikalaşma konusundaki görüşlerinin net olduğunu belirten Adem, “Çalışanların mücadele aracı olan sendikalarla ilgili yeniden bazı düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç var. Özel sektöre göre kamuda çok daha rahat koşullarda çalışanların bile yarıya yakını sendikasız. Burada bir sorun var ve bu sorunu sendikalarla birlikte çözmek zorundayız” dedi.

Adem, “Başta kamuda olmak üzere özel sektörde, sektörel bazda toplu sözleşme düzenine geçmek için sendikalarla birlikte çalışmayı kendimize hedef olarak koyuyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal güvenlik alanında bir takım çalışmaları olacağını ifade eden Sonay Adem, Sosyal Sigortalarla kamudan emekli olanlar arasında ayrıcalık olduğunu belirterek, bunun ortadan kaldırılması için çaba harcayacaklarını kaydetti.

Adem, bu konuda da özelikle işçi sendikalarının büyük desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, göreve gelmeleri halinde “Göç Yasası” olarak da bilinen 47/2010 sayılı yasanın ortadan kaldırılacağını söyledi.