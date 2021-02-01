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“Toplam 9 personelimiz pozitif”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü “Manşet +” programına telefon ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 10:36
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“Toplam 9 personelimiz pozitif”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü “Manşet +” programına telefon ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Güngördü, Girne Belediyesi’nin ilk olarak 6 personelinin pozitif olduğunu ve hepsinin dış mekanlarda çalışan personel olduğunu söyledi.

Daha sonra 2 personelin daha pozitife dönüştüğünü söyleyen Güngördü, en son da ana hizmet binasında temizlik ve çaycılık hizmetlerini yapan personelin pozitif çıktığını, dolayısıyla Girne Belediyesi’nde çalışan 9 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’den covid-19 pozitif olan belediye personelinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığını söyleyen Güngördü, 49 yaşındaki su teknisyeni olan personelin durumunun diğerlerine göre daha ağır olduğunu söyledi.

Güngördü, tüm personele düzenli olarak PCR testi yapıldığını vurgulayarak limanda gerçekleşen ücretsiz testlerin Leymosun Kültür Evi’ne taşınacağını aktardı.

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