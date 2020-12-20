Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi

Töre: Kıbrıs Girit olmayacak

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ulusal direnişteki şehitleri minnet ve şükranla andığını belirterek, “Şehitlerimizin emaneti olan vatan, millet, bayrak, istiklâl ve devletimize göz dikenleri asla affetmeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz.” dedi.

20 Aralık 2020 Pazar 13:21
645 Okunma
Töre: Kıbrıs Girit olmayacak

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ulusal direnişteki şehitleri minnet ve şükranla andığını belirterek, “Şehitlerimizin emaneti olan vatan, millet, bayrak, istiklâl ve devletimize göz dikenleri asla affetmeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz.” dedi.

Töre yayınladığı Şehitler Haftası mesajında, “Kıbrıs adasını Helenizme asla teslim etmeyeceğimizi bütün dünya bilmelidir. Kıbrıs Girit olmayacak; 12 adalardan sonra 13. ada olarak Yunan olmayacak.
Çözüm, barış, Birleşik Kıbrıs masallarıyla halkımız aldatılmayacaktır. Bizim artık bağımsız devletimiz var. Anavatanımız Türkiye ve şanlı Türk Ordusu bizimledir. Ne mutlu ulusal direnişimize ve aziz şehitlerimize sahip çıkan halkımıza. Ne mutlu Türküm diyene.” ifadelerini kullandı.
        
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası normal servise alındı
Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası normal servise alındı
"Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım"
"Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım"
“Gelecek nesillere karanlık bir gelecek bırakmamak için geçmişi bilmek lazım”  
“Gelecek nesillere karanlık bir gelecek bırakmamak için geçmişi bilmek lazım”  
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim