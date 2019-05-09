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Töre: "Kimse TC ve KKTC'yi yok sayarak Kıbrıs çevresindeki denizleri işgal edemez"

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, kimsenin ne Türkiye ne de KKTC'yi yok sayarak, Kıbrıs adası etrafındaki denizleri işgal edemeyeceğini belirtti.

09 Mayıs 2019 Perşembe 16:43
Töre: "Kimse TC ve KKTC'yi yok sayarak Kıbrıs çevresindeki denizleri işgal edemez"
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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs adasının etrafındaki doğal gaz ve petrol yataklarında Kıbrıs Türk halkının hakları olduğunu kaydetti.

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Türkiye’nin de Doğu Akdeniz’de hakkı bulunduğunu ifade eden Töre,  bu hakkın  hem Türkiye hem de Kıbrıs Türk halkı için uluslararası deniz hukukuna dayandığını vurguladı.

Töre, “Türkiye Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahiptir. Kimse ne Türkiye’yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayarak Kıbrıs adası etrafındaki denizleri işgal edemez. Oldu bittilere asla müsaade edilemez” dedi.

Türkiye’nin garantörlüğünün ne kadar önemli olduğunun  bir kez daha anlaşıldığını belirten Töre, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden Rumlar denizlerdeki deniz altı kaynaklarını da işgal etmeye çalışıyorlar. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgaline onay verenler şimdi de denizlerin işgaline destek vermeye çalışıyorlar. Başta Amerika, Fransa ve İsrail’in yanlı tutumlarını ve Rum’a destek vermelerini asla kabul etmiyoruz. Rum tehditleri ise blöften öteye geçemez. Garantör Anavatanımıza sonsuz güvenimiz devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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