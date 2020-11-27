TÖRE: “KURULTAY HÜKÜMET SONRASINDA”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

UBP Kurultayı’nın ne zaman yapılacağı konusunda değerlendirmelerde bulunan Töre, “Hükümet çalışmaları araya girince kurultayı yapamadık. Sonrasında hükümeti kurma görevi Sayın Erhürman’a verildi. Şimdi tekrar hükümet kurulmazsa, görev UBP’ye verilecek. O zaman hükümet kurulursa Ersan Bey de hükümeti kuracak. Şu da bir gerçek, UBP Kurultayı’nda 1. Tur’dan sonra, iki adayın çekilmesi büyük bir hataydı. Bu arkadaşlar neden geri çekildi diye herkesin kafasında soru işaretleri var. Bu çekilen iki arkadaşın da kamuoyuna bir özür borçları var. Bu iki arkadaş çekilmeseydi bugünkü tartışmalar yaşanmaz, belki de hükümet kurma çalışmaları dahi tamamlanırdı” dedi.