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Töre:Berlin Duvarı tarihe utanç duvarı olarak geçti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Berlin Duvarı’nın tarihe utanç duvarı olarak geçtiğini belirtti ve “Duvarın yıkılışıyla insanlık rahat bir nefes aldı” dedi.

08 Kasım 2019 Cuma 14:53
Töre:Berlin Duvarı tarihe utanç duvarı olarak geçti

Meclis Başkan Yardımcısı Töre yaptığı yazılı açıkalamada, Berlin Duvarı’nın 30 yıl önce 9 Kasım 1989 tarihinde yıkıldığını hatırlatarak, bu yıkılışla komünist rejimlerin bir bir sona erdiğini; 1990 yılında Demokratik Almanya’nın kendini feshederek Batı Almanya ile birleştiğini kaydetti.

Töre açıklamasında şunları ifade etti:

“45 km uzunluğundaki duvarlar tarihe utanç duvarları olarak geçti. Sosyalist, komünist rejimi zorla ayakta tutunmak için örülen duvarlara rağmen yüzbinlerce insan Batı ülkelerine sığındı. Yüzlerce insan kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti.

1961 yılında örülen duvar 28 yıl sonra 1989 yılında Doğu Almanya bir diğer adıyla Demokratik Almanya’nın kararıyla yıkıldı.

Komünizmin de sonu olan duvar yıkılışının ardından önce Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sonra Çekoslavakya dağıldı. Duvarın yıkılışıyla insanlık rahat bir nefes aldı.

Duvarla ilgili çekilen bazı filmler bile komünist rejimin kızıl faşist bir diktatörlük olduğunu belgelmeye yeterlidir. Bu filmlerden bazıları; İnsanlar Yaşadıkça Ölür, Özgürlüğe Kaçış, Elveda Lenin, Kölelik Rejimi, Utanç Duvarı, Berlinde Gökyüzü Ağlıyor gibi ibret verici filmlerdir.”

(BRT/MAIL)

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TöreBerlinHaber
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Kibrisli 2019-11-08 15:35:06

Lefkosa duvari ve siz da gittiginizde dunya rahat edecek.

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