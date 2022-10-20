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Tosunoğlu: Yerel seçimde ittifak şart

DP Milletvekili Tosunoğlu, hükümet ortaklarının yerel seçimde ittifak yapmasının şart olduğunu belirterek bunun hükümet ortakları arasında bir samimiyet testi anlamına da geleceğini vurguladı

20 Ekim 2022 Perşembe 13:27
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Tosunoğlu: Yerel seçimde ittifak şart



Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu BRT’de yayınlanan 50+1 programında gazeteci Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

27 Aralık’ta yapılacak yerel seçimler konusunda “hükümet ortakları arasında bir ittifak olacak mı?” sorusuna yanıt veren Tosunoğlu, kendisinin gönlünden ittifakın geçtiğini söyledi ve bunun hükümet ortakları arasında bir samimiyet testi olacağı vurgusu yaptı.

“Samimi olmak gerekiyor. Öncelikle 18 mi 28 belediye mi seçim olacak konusu artık Yüksek Mahkeme’nin kararıyla sonuçlanmalıdır” diyen Tosunoğlu, parti üst yönetiminin yeni belirlendiği ve bu konuda ilk istişarelerin yapılmaya başladığını açıkladı

“Partinin 3-4 noktada kendi adayımızla çıkma ısrarı var ama bu süreç nasıl ilerleyecek henüz bir şey söylemek kolay değildir” diyen Tosunoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“ UBP, DP ve YDP’ye de kulak vermeli”

“Hükümetin geleceği, samimiyetinin de test edilmesi noktasında ittifak şarttır. Hükümetin büyük partisi UBP, DP ve YDP’ye de kulak vermesi ve bizlerin tabanlarının ne hissettiğini görmeli gereklidir. ‘Ben’ anlayışı ile değil ‘biz’ anlayışı ile hareket edilmelidir.”

DP tabanının ittifak ile hareket etme istencinde olduğuna dikkat çeken Tosunoğlu,  “İttifak şart ancak 3 partinin de samimiyet ve empati ile hareket etme zorunluluğu da vardır” diye konuştu.

“Adayların illa UBP-DP-YDP’li olma zorunluluğu yok”

Tosunoğlu devamla şunları kaydetti:

“Ben yüzde 40 oy aldım, yüzde 10’luk bir partiyle neden ittifak yapayım” düşüncesi ben merkezili bir düşüncedir. Ben UBP’nin bu noktada olmayacağını düşünüyorum. Ortaklarının isteklerine de yakınlık göstereceği inancındayım. Bizlerin hislerini de algılamalıdır.”

Bölgesel bir çalışmanın yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya karşılık Tosunoğlu,  “Buna bölgesel olarak da bakılmamalı. İttifak ruhuna uygun, o bölgelere değer kazandıracak şekilde bir seçime gitme zorunluluğumuz var. İlla UBP-DP ya da YDP’li olmak değil önemli olan kazandıktan sonra bir vizyon ile bölge insanına hizmet edecek insanları bulmaktır” dedi.

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